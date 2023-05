Grève des scénaristes à Hollywood : Jenna Ortega en prend pour son grade

La grève des scénaristes fait actuellement rage à Hollywood. Et plusieurs d'entre-eux ont pris Jenna Ortega (Mercredi) pour cible lors de manifestations pour contester contre leurs conditions de travail et demander une revalorisation salariale.

Grève des scénaristes à Hollywood : la colère gronde

Depuis le 1er mai dernier, une nouvelle grève des scénaristes a lieu à Hollywood après celle de 2007-2008. Ainsi, ce sont des milliers d'employés du cinéma et de la télévision qui ont cessé leurs activités. Ils demandent une hausse de leur rémunération et des meilleures conditions de travail. Cette grève fait suite à des discussions infructueuses entre les studios et le puissant syndicat des scénaristes américains, la Writers Guild of America (WGA).

La contestation a eu un effet immédiat sur les émissions comme les late-shows mais pourrait également retarder les séries télévisées et les films. En 2007, la dernière grève des scénaristes avait duré plus de trois mois et avait coûté deux milliards de dollars au secteur audiovisuel.

Cette contestation cible tout particulièrement les plateformes de streaming comme Netflix ou Disney. En effet, les scénaristes souhaitent une hausse de leur rémunération ainsi qu'une part plus importante des bénéfices générés par le streaming. La WGA estime qu'il n'y a jamais eu autant des scénaristes payés au salaire minimum. En outre, elle accuse également les studios de vouloir précariser le métier de scénariste en embauchant de plus en plus de free-lance.

Jenna Ortega moquée

La star de la série Netflix Mercredi a été prise pour cible par de nombreux scénaristes qui défilaient ces derniers jours. Ainsi, on pouvait lire sur ces panneaux "Jenna Ortega a intérêt à rentrer à New York pour rejoindre le piquet de grève cet après-midi", "Écrire c'est réécrire, on se voit au front, Jenna !" ou encore "Sans les scénaristes, Jenna Ortega n'aurait rien à critiquer !"

Si l'interprète de Mercredi Addams a ainsi été pointée du doigt durant cette grève, c'est en raison de ses déclarations concernant ses modifications du script de la série Netflix. En effet, Jenna Ortega avait déclaré avoir tenu à modifier à plusieurs reprises les répliques, ou même des arcs narratifs entiers, car elle estimait que cela ne correspondait pas au personnage. Des libertés que certains auteurs n'ont visiblement pas appréciées...