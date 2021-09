Grey’s Anatomy : Abigail Spencer de retour dans la saison 18

La dernière saison de "Grey’s Anatomy" a mis en scène le retour de nombreux personnages de la série. Et le nouveau chapitre, dont le premier épisode est attendu pour fin septembre, va continuer sur cette voie… Attention car cet article contient des spoilers !

Après Ellis et Addison…

La dix-septième saison de Grey’s Anatomy a réservé de nombreuses surprises aux fans de la série. Car elle a marqué le retour inattendu de nombreux personnages que l’on n’avait plus vus depuis un moment. Parmi eux, on a pu voir Derek Sheperd, George O’Malley, Lexie Grey ou encore Mark Sloan rendre visite à Meredith pendant son coma. Et les créateurs du show ont décidé de partir sur les mêmes bases pour le prochain chapitre.

Ainsi, de nombreux personnages à qui l’on croyait avoir dit adieu vont également reprendre du service. Ces derniers jours, il a été annoncé que Kate Burton reviendrait camper Ellis Grey, la mère de l’héroïne, et que Kate Walsh serait de retour dans la peau d’Addison Montgomery. Et ABC vient de nous apprendre qu’un un autre personnage plus vu depuis un moment dans la série sera au générique de la nouvelle saison.

Addison Montgomery (Kate Walsh) - Grey's Anatomy © ABC / Courtesy Everett Collection

Megan bientôt de retour dans Grey’s Anatomy !

Ainsi, les fans de Grey’s Anatomy pourront revoir Megan Hunt dans la saison 18 du show ! Abigail Spencer reviendra prêter ses traits au personnage, qui n’est plus apparu depuis le vingtième épisode de la saison 15, en 2019. À l’époque, Megan avait déménagé à Los Angeles avec Nathan Riggs et Farouk. On attend donc de connaître les raisons qu’ont trouvé les scénaristes pour expliquer son retour.

Greys' Anatomy © ABC / Mitch Haaseth

Il ne faudra pas attendre longtemps avant d’avoir la réponse. Car Megan reviendra dès le premier épisode de la nouvelle saison. On peut d’ailleurs l’apercevoir dans les premières images du dix-neuvième chapitre. Car en plus d’annoncer que nous allions pouvoir revoir Abigail Spencer, ABC a dévoilé un teaser du premier épisode de la saison à venir de Grey’s Anatomy.

Comme le montrent les images mises en ligne, l’épisode en question sera particulier puisqu’il s’agira d’un crossover avec son spin-off Station 19, une autre production d’ABC. Il sera diffusé le 30 septembre prochain aux États-Unis. En revanche, on ne connait pas encore sa date de diffusion en France.