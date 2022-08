Grey’s Anatomy : Ellen Pompeo sera très peu présente dans la saison 19

Ellen Pompeo interprète Meredith Grey depuis maintenant dix-sept ans dans "Grey’s Anatomy". Et elle reviendra pour la saison 19 de la série, actuellement en préparation. Mais elle y aura un rôle moins important que dans les chapitres précédents.

Seulement huit épisodes pour Ellen Pompeo dans la saison 19 de Grey’s Anatomy

Depuis le lancement de Grey’s Anatomy en 2005, les fans de la série suivent les aventures du Docteur Meredith Grey. Malgré les nombreux départs d'autres personnages clé, celui incarné par Ellen Pompeo est apparu dans toutes les saisons du show. Mais alors que la dix-neuvième saison se prépare, l’importance de Meredith dans l’intrigue va diminuer.

Ainsi, comme nous l’apprennent Deadline et TVLine, Ellen Pompeo sera bien moins présente dans le nouveau chapitre de Grey’s Anatomy. En tout, l’actrice n’apparaîtra que dans huit épisodes. Deadline précise qu’elle continuera de narrer le quotidien des membres de l’hôpital Grey Sloan, mais peut-être pas pour tous les épisodes de la nouvelle saison.

L’actrice sera la star d’une mini-série

TVLine donne également la raison de l’apparence réduite de Pompeo dans la nouvelle saison de Grey’s Anatomy. Le média explique que l’actrice voulait explorer d’autres opportunités pour la suite de sa carrière. Et elle a justement décroché son premier rôle principal dans une autre série que Grey’s en presque vingt ans. Elle sera ainsi la star d’une mini-série prévue pour la plateforme Hulu. Si cette nouvelle série n’a pas encore de titre, on sait qu’elle sera inspirée d’une histoire vraie. À savoir celle d’un couple qui commence à se questionner si la fille qu’ils ont adoptée est belle et bien qui elle prétend être.

Quid de l'avenir de Grey’s ?

Étant donné la présence réduite de sa tête d’affiche dans son nouveau chapitre, on peut se poser des questions sur l’avenir de Grey’s Anatomy. Deadline croit savoir que les scénaristes du show n’ont pas encore décidé si la saison 19 serait la dernière de Pompeo, ou même de la série. Sa créatrice, Shonda Rhimes, a avoué par le passé qu’elle ne voyait pas le drame médical se poursuivre sans le personnage de Meredith. Les fans peuvent donc se montrer inquiets pour l’avenir de la production ABC.

Mais au cours d’une interview pour Entertainment Tonight donnée en mai dernier, Pompeo avait été plus mesurée. Elle avait laissé entendre que Grey’s pourrait se poursuivre avec d’autres personnages au centre de son intrigue :

La série a inspiré tellement de générations de travailleurs de la santé. Donc je pense que pour les jeunes, c’est une super série, et on va essayer de la continuer pour eux, pas nécessairement avec moi.

Si rien n’est encore certain, il est donc possible que Grey’s Anatomy se poursuive sans Pompeo au-delà de la saison 19. En attendant, les premiers épisodes de ce nouveau chapitre sortiront le 6 octobre prochain aux États-Unis. En France, on attend encore de découvrir les derniers épisodes de la saison 18. Il faudra sans doute attendre 2023 pour les découvrir sur TF1. La chaîne devrait ensuite enchaîner avec le dix-neuvième chapitre, qui pourrait donc être le dernier d’Ellen Pompeo.