Grey's Anatomy : la saison 17 abordera le coronavirus

La pandémie du coronavirus est un événement qui va influencer et inspirer des auteurs, à la télé ou au cinéma. La productrice Krista Vernoff annonce que la saison 17 de "Grey's Anatomy" ne manquera pas l'opportunité de rejoindre la réalité et se chargera d'en parler.

Grey's Anatomy, un show médical qui dure

Seize saisons. Et bientôt une dix-septième. Rendez-vous compte de ce qu'une telle longévité représente aujourd'hui à la télévision. Pas tant de programmes peuvent se vanter d'avoir une durée de vie équivalente à celle de Grey's Anatomy. La série lancée en 2005 narre la vie d'un hôpital de Seattle. Le personnage de Meredith Grey (Ellen Pompeo) agit comme principal centre d'intérêt mais c'est toute une galerie de caractères différents qui va se développer autour d'elle. Comme dans toutes les séries très longues, des nouveaux remplacent les anciens, des événements importants interviennent et les téléspectateurs se sont accrochés aux docteurs de cet établissement.

Le coronavirus se fait une place dans la prochaine saison

Lors du panel Quaranstreaming: Comfort TV That Keeps Us Going (via Entertainment Weekly), la productrice Krista Vernoff a donné des nouvelles informations sur la saison 17. Elle n'a pas pu commencer son tournage à cause de la crise sanitaire et ce retard va tout changer puisque le scénario va inclure le coronavirus dans la trame principale. Les scénaristes ont rencontré des médecins qui peuvent apporter leur témoignage sur la crise actuelle. Une pratique qui est habituelle dans le cadre de la série et qui trouve encore plus de sens en cette année spéciale :

J'ai le sentiment que notre émission a une opportunité et une responsabilité de raconter certaines de ces histoires. Il n'y pas moyen de faire une émission médicale aussi longue sans parler de l'histoire médicale de nos vies.

Reste à savoir comment cet élément en particulier va s'incorporer dans la mécanique de Grey's Anatomy. L'hôpital va-t-il être placé dans le feu de l'action avec le vrai coronavirus qui fait affluer les patients ? L'intrigue se déroulera-t-elle pendant la crise (qui est d'ailleurs toujours très vigoureuse aux USA) ou est-ce que l'influence se sentira davantage en périphérie ? Parce qu'avant que tout ça ne se passe, les scénaristes avaient une autre direction en tête et elle doit entrer en osmose avec cette nouvelle intention.

La saison 17 n'a pas encore de date de lancement. Avec le retard emmagasiné, une diffusion en fin d'année 2020 peut rester envisageable mais on craint que 2021 soit une échéance plus réaliste. On rappellera que la saison 16 avait été amputée de quatre épisode à cause de la pandémie.