Grey's Anatomy : la véritable raison du départ de Patrick Dempsey

Patrick Dempsey a été pendant longtemps l'une des stars principales de la série "Grey's Anatomy". Des révélations de la part d'un producteur, dans un livre dédié au programme, permettent de savoir quelle est la vraie raison de son départ lors de la saison 11.

Grey's Anatomy : une série qui dure dans le temps

Les fans de Grey's Anatomy ont vu plus d'un personnage quitter la série au fil des saisons. Certains départs ont même provoqué un véritable choc, comme celui de Patrick Dempsey. L'acteur était l'une des fortes têtes du programme depuis son lancement en 2005. Il incarnait le charmant Derek Shepherd pour lequel des nombreuses spectatrices avaient le béguin. Son départ a eu lieu lors de la saison 11 et, depuis, la série a quand même pu se passer de ses services puisqu'elle continue encore d'exister, avec prochainement 18 saisons au compteur. Une longévité qui force le respect dans le paysage télévisuel.

Derek Shepherd (Patrick Dempsey) - Grey's Anatomy ©ABC

S'il le faut, rappelons que Grey's Anatomy est une série médicale se déroulant dans un hôpital fictif de Seattle. On y suit une grande galerie de personnages, avec des enjeux professionnels et intimes. Tout le charme de la série réside dans ce mariage entre ces deux strates. La recette continue de fonctionner et la série fait régulièrement parler d'elle avec des épisodes marquants.

Patrick Dempsey responsable d'une mauvaise ambiance ?

Lorsque Patrick Dempsey évoquait son départ, il mettait en avant un rythme de tournage trop intense qui l'empêchait de profiter de sa famille. Une raison qui ne serait en réalité qu'une façade pour verser dans le politiquement correct. Chez The Hollywood Reporter, on apprend que le livre de Lynette Rice, How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy, contient des révélations de la part du producteur James D. Parriott :

Il terrorisait en quelque sorte le plateau. Certains membres du casting avaient des sortes de troubles anxieux avec lui. Il avait cette emprise sur le plateau, il savait qu'il pouvait arrêter la production et effrayer les gens. Il n'aimait pas l'inconvénient de venir travailler tous les jours. Lui et Shonda étaient à la gorge l'un de l'autre.

Même si la relation entre l'acteur et Shonda Rhimes n'a pas été au beau fixe, ça n'a pas empêché Patrick Dempsey de faire une apparition marquante dans la saison 17. Mais étant donné le sort qui a été réservé au "Dr Mamour", mieux vaut ne pas s'attendre à le revoir une nouvelle fois à l'avenir.