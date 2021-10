Grey's Anatomy : le jour où Ellen Pompeo a insulté Denzel Washington sur le plateau

La série médicale "Grey's Anatomy" a accueilli Denzel Washington derrière la caméra le temps d'un épisode. Or, l'expérience de la star ne s'est pas déroulée à merveille puisqu'une grosse brouille a eu lieu avec Ellen Pompeo sur le plateau.

Grey's Anatomy : un épisode a été réalisé par Denzel Washington

Comme beaucoup de ses homologues, Denzel Washington a eu envie de passer à la réalisation. Il signa son premier essai au début des années 2000 avec Antwone Fisher. Quasiment 15 ans après, il s'est retrouvé à travailler pour le petit écran, en dirigeant un épisode de la célèbre série Grey's Anatomy. Le programme en est à sa saison 12 à ce moment-là, et il lui revient la responsabilité d'emballer l'épisode 9, Un silence assourdissant.

Le scénario suit Meredith alors qu'elle est attaquée par un patient et qu'elle termine dans un état critique. Tous les soignants du Grey Sloan Mémorial se mobilisent pour essayer de sauver cette figure importante de l'établissement. Un épisode qui marqua les fans et dont le tournage a provoqué des vives tensions sur le plateau. Ellen Pompeo, l'actrice qui prête ses traits à Meredith Grey, a révélé dans le podcast Tell Me with Ellen Pompeo qu'elle s'est violemment accrochée avec Denzel Washington.

Des tensions mais du respect malgré tout

L'acteur/réalisateur n'a pas apprécié que la star de Grey's Anatomy se permette d'improviser. Il lui a alors fait comprendre que c'était lui qui commandait et que tout le monde devait suivre ses directives. Elle Pompeo ne s'est pas démontée et a dégainé une réponse cinglante :

Je lui ai dit : "écoute-moi c******, c'est ma série, c'est mon tournage. À qui tu parles ?"

Une riposte qu'elle pouvait se permettre car elle opère comme productrice sur Grey's Anatomy. Aux États-Unis en particulier, on ne blague pas avec ceux qui produisent. Elle avait le pouvoir, si elle le souhaitait, de faire virer le réalisateur à cause de cet incident. Ce qui n'a pas eu lieu et elle tempère d'ailleurs la violence de l'anecdote en précisant que Denzel Washington est quelqu'un de "passionné" et qu'elle a de l'admiration pour qui il est. Cet accroc rappelle que la place d'un réalisateur sur une série n'offre pas les mêmes libertés qu'au cinéma et qu'il y a parfois un espace très restreint pour pleinement exprimer une singularité.