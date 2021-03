Grey’s Anatomy saison 17 : [Spoiler] de retour dans le teaser de l'épisode 10

La saison 17 de "Grey’s Anatomy" se poursuivra bientôt avec la diffusion du 10ème épisode. Et celui-ci verra le retour d’un ancien personnage, particulièrement apprécié des fans, et plus apparu dans la série depuis des années.

Un retour inattendu Grey’s Anatomy prépare le retour d’un personnage particulièrement apprécié des fans. La série culte a récemment mis en scène la mort d’Andrew DeLuca, intervenue dans l’épisode dévoilé il y a deux semaines aux États-Unis. Mais une autre victime du show fera bientôt son retour dans le futur épisode de la saison 17, diffusée en ce moment. Et il s’agira sans doute d’une grosse surprise pour les fans, puisque l’on n’a plus vu le personnage depuis de nombreuses années. Pas moins de neuf ans après son départ de Grey’s Anatomy, Chyler Leigh sera ainsi de retour dans la peau de Lexie Grey. Elle était apparue dans six saisons de la série, dont la moitié en tant que personnage récurrent. Introduite à la fin de la saison 3 à son arrivée au Grace Hospital, elle était devenue un personnage récurrent à partir de la saison 5, lorsqu’elle avait été nommée interne en chirurgie. La majeure partie de son arc narratif décrivait sa relation avec le chirurgien plastique Mark Sloan, joué par Eric Dane. Les deux personnages s’étaient souvent séparés avant de se retrouver. Ils étaient finalement morts ensemble dans un accident d’avion, dans le dernier épisode de la saison 8. C’est pour leur rendre hommage que l’hôpital avait été renommé le Grey Sloan Memorial Hospital. Grey's Anatomy © Randy Holmes/Walt Disney Television via Getty Images) ABC tease les retrouvailles entre Lexie et Meredith Lexie sera ainsi de retour dès le prochain épisode de Grey’s Anatomy, diffusé le 1er avril aux États-Unis. On la verra au cours d’une séquence de rêve de Meredith. Elle ne sera pas la première à venir rendre visite au personnage joué par Ellen Pompeo dans la saison 17. D’autres ont déjà fait leur retour dans les rêves de Meredith dans les épisodes précédents. Patrick Dempsey est revenu à plusieurs reprises jouer Derek Sheperd, l’un des personnages les plus populaires de la série. En décembre, T.R. Knight, alias George O’Malley, avait aussi fait sa réapparition dans un épisode. Pour annoncer le retour de Lexie, ABC vient même de dévoiler un teaser de l’épisode en question, que vous pouvez découvrir ci-dessus. On y voit le personnage joué par Chlyer Leigh rendre une visite à Meredith sur la plage. La séquence fait donc partie d’un rêve de cette dernière, toujours dans le coma. À la fin du teaser, Lexie demande à sa demi-sœur si elle compte rester ici. Toute la question est donc de savoir si le personnage joué par cette dernière va finir par sortir de son coma. Lexie Grey (Chyler Leigh) - Grey's Anatomy © ABC Studios D’autres retours à venir ? Avec le retour de Lexie, les fans peuvent peut-être espérer celui de Mark Sloan. La chaîne américaine n’a donné aucune information sur le sujet, et il faudra sans doute attendre de voir l’épisode pour avoir la réponse à cette question. En tout cas, Lexie ne devrait pas être la seule à venir rendre visite à Meredith au cours de son rêve, que ce soit dans l’épisode à venir ou les suivants. Le mois dernier, Krista Vernoff, la showrunner de la saison 17, avait été interrogée sur le sujet par Deadline. Et sa réponse laissait peu de doutes sur la question : « Je dirais qu’il y a de bonnes chances que vous voyiez d’autres personnages sur la plage. » Du côté des vivants, on sait déjà que Sarah Drew, l’interprète d’April Kepner, fera aussi un bref retour dans la saison 17 de la série. On ne sait pas encore dans quel épisode elle apparaîtra.