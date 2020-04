Grey's Anatomy : un mort important prévu pour la fin de la saison 16 ?

Alors que la production de Grey's Anatomy est à l'arrêt, on vient d'apprendre que les scénaristes du show ultra-populaire avaient de bien sombres desseins en tête pour la fin de la saison 16.

La saison 16 de Grey's Anatomy, série médicale culte portée par l'attachante Meredith Grey (Ellen Pompeo), a été écourtée en raison de l'épidémie de coronavirus. La production du programme s'est arrêtée à l'épisode 21, ce qui constitue un mal pour un bien. En effet, ce fameux épisode fonctionnait bien comme final pour la saison. Mais dans ceux qui restaient (quatre au total), un sombre événement venait mettre à mal le quotidien des docteurs de Seattle. Les scénaristes avaient prévu du très lourd : un drame et un décès.

Le calme avant la tempête

On ne le sait que trop bien, les héros de la série se sont retrouvés confrontés à de terribles catastrophes. La plus célèbre et éprouvante ? Sans doute le crash d'avion qui coûta la vie à plusieurs personnages phares du programme. Grey's ne sera donc de retour qu'à l'automne, mais on en sait plus sur ce qu'il aurait dû advenir...

Ainsi, plusieurs sources ont confié à TV Line que le fameux cataclysme n'était autre qu'une explosion, qui causait de surcroît la vie à un des héros du programme. La showrunner Krista Vernoff n'a pas voulu confirmer ni infirmer ces rumeurs. Une question d'importance demeure toutefois en suspens. Le personnage, pour l'instant en sursis, connaîtra-t-il ce funeste destin lors de la saison 17 ? Quelques mois après le départ de l'iconique Alex Karev (Justin Chambers), vivement décrié, qui pourrait faire ses adieux à la série ? Pas de nom pour le moment, mais beaucoup de candidats potentiels...

Les fans de Grey's pourront peut-être glaner quelques indices grâce aux épisodes du spin-off, Station 19, dont les 16 épisodes ont pu être tournés sans encombre avant le début de la pandémie. De fait, on pourrait logiquement y mentionner la fameuse explosion. La série dérivée tourne en effet autour des pompiers de Seattle, au cœur de la caserne éponyme. Le drame devrait avoir des répercussions sur eux et nous éclairer un peu sur la suite des événements...