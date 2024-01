Griselda : pourquoi la fin de la série Netflix ne montre pas sa mort ?

La série Netflix "Griselda" ne dévoile pas les dernières années de vie de Griselda Blanco, assassinée en 2012 en Colombie. Le créateur du show a expliqué pourquoi. Attention ! Cet article contient des SPOILERS sur le dernier épisode de la série !

Griselda : la série numéro 1 sur Netflix

Disponible depuis le 25 janvier dernier sur Netflix, la série Griselda s'est directement hissé à la première place des séries les plus visionnées de la plateforme. Porté par Sofía Vergara, le show en six épisodes raconte l'histoire vraie de Griselda Blanco, surnommée la "marraine de la cocaïne", qui a rapidement gravi les échelons du monde criminel pour devenir une des figures les plus redoutées du trafic de drogue dans les années 1970 et 1980.

Sa réputation de brutalité et d'ingéniosité l'a placée au cœur du narcotrafic entre la Colombie et les États-Unis, en particulier à Miami. Imaginée par les créateurs de la série Narcos centrée sur la vie de Pablo Escobar, Griselda évoque aussi bien l'empire de la drogue qu'a bâti cette femme puissante et violente, que ses relations conjugales chaotiques, et son amour pour ses quatre fils (nés de deux pères différents).

Le créateur explique la fin de la série Netflix

La série Griselda a été tournée chronologiquement pour permettre à Sofía Vergara de mieux appréhender les différents aspects de la vie de cette baronne de la drogue et son évolution. Dans le dernier épisode, cette dernière est arrêtée en Californie et condamnée à une dizaine d'années de réclusion criminelle. Elle reçoit la visite de ses quatre fils, et leur promet qu'ils seront bientôt réunis, comme "une vraie famille".

Mais dans l'épilogue, qui se déroule sept ans plus tard, elle apprend que ses trois fils aînés ont été assassinés. Elle se replonge alors dans un de ses derniers souvenirs avec eux, à la plage, peu avant son arrestation. Un panneau indique ensuite seulement qu'elle a été assassinée en 2012.

Concernant ce dernier épisode, et la fin de la série, Eric Newman, le créateur de Griselda, a indiqué qu'il était clair dès le départ qu'il souhaitait terminer sur l'amour que cette femme avait pour ses enfants, et non sur sa propre mort :

Il était important pour nous de montrer que cette femme tenait vraiment à ses enfants. Selon notre vision, la plus grande tragédie de sa vie n'est pas sa mort des années plus tard, mais plutôt la perte de ce qu'elle cherchait tant à protéger. En quelque sorte, elle pensait faire ce qu'il fallait pour ses enfants. Chacun est le héros de sa propre histoire, et elle avait ses raisons – pas forcément justifiables, mais des raisons tout de même – pour ses actions. C'est cette perte, celle de ce qu'elle voulait protéger, qui est la plus douloureuse.

A indiqué Eric Newman dans un entretien accordé à Variety.

Comment est morte la vraie Griselda Blanco ?

Après être sortie de prison en 2004, et avoir été expulsée des États-Unis, Griselda Blanco est retournée vivre en Colombie, à Medellín, pour être auprès de son plus jeune fils, Michael. Elle est morte assassinée le 3 septembre 2012, alors qu'elle sortait d'un magasin. L'assassinat a été perpétré par des hommes sur une moto, une méthode ironiquement popularisée par Blanco elle-même lorsqu'elle régnait sur le trafic de drogue.

La véritable Griselda Blanco

L'assassin, un tireur à moto, lui a tiré dessus à deux reprises à la tête, ce qui a causé sa mort instantanée. Son assassinat demeure assez mystérieux, et son assassin n'a jamais été retrouvé. D'après certaines informations, Griselda Blanco se trouvait à ce moment-là en compagnie de sa belle-fille, enceinte. Cette dernière lui aurait déposé une bible sur le torse après sa mort.

Michael Corleone Blanco est le seul des quatre fils de Griselda Blanco à avoir survécu. Il est le fils de Griselda et de son troisième mari, Darío Sepúlveda. Michael a échappé au destin tragique de ses frères aînés, tous impliqués dans les activités criminelles de leur mère et qui ont tous rencontré des fins violentes. Michael Corleone Blanco a mené une vie différente de celle de sa famille et est apparu dans la série de téléréalité VH1 Cartel Crew, traitant des membres survivants de célèbres cartels de drogue. Il s'est marié en 2021 et a plusieurs enfants avec sa femme, Faith.