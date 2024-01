Griselda sur Netflix : c'est quoi cette série violente avec Sofía Vergara méconnaissable ?

Sofía Vergara incarne Griselda Blanco dans la série Netflix consacrée à la célèbre trafiquante de drogues, mentor de Pablo Escobar et responsable de la mort d'au moins 200 personnes.

Sofía Vergara devient Griselda Blanco pour Netflix

Après avoir œuvré sur Narcos: Mexico, Eric Newman, Carlo Bernard et Doug Miro ont décidé de s'attaquer à une grande figure du trafic de drogues : Griselda Blanco. Née le 15 février 1943, elle a eu un rôle important dans l'importation de drogues à Miami dans les années 1970. Surnommée La Reine de la coca, elle est considérée comme le mentor Pablo Escobar et une pionnière dans le crime organisé à Miami. C'est son histoire que Netflix a voulu raconter dans Griselda, avec Sofía Vergara pour l'incarner. Cette dernière est surtout connue pour son rôle de Gloria dans Modern Family (2009-2020). Une des raisons pour lesquelles la comédienne est méconnaissable dans cette nouvelle série.

Sofía Vergara - Griselda ©Netflix

En effet, Sofía Vergara est passée par de longues heures de maquillage pour rentrer dans la peau de Griselda Blanco. Comme elle l'a raconté au micro d'Allociné, le personnage avait besoin de cette transformation, car elle voulait "que Sofía disparaisse, et que Gloria de Modern Family disparaisse aussi". Le résultat est impressionnant, grâce à l'usage de prothèses qui transforment grandement la comédienne.

On suit donc dans cette série Netflix Griselda, alors jeune maman colombienne qui doit fuir Medellín après avoir tué son mari abusif. Direction donc Miami, avec ses enfants et un kilo de cocaïne récupéré de son défunt mari pour pouvoir tout reprendre à zéro. Elle va alors commencer à revendre sa drogue, mais sera vite confrontée à la violence des hommes de ce milieu. Sauf que tel Tony Montana dans Scarface, Griselda va parvenir à développer un empire de plus en plus puissant.

Une femme, mère, trafiquante et meurtrière

Griselda présente donc l'ascension et la chute inévitable de cette trafiquante. L'intérêt est de voir d'abord la femme apeurée et soumise à la violence, bien avant de devenir celle qui a commandité le meurtre de plus de 200 personnes. Ce qui ne veut pas dire que ses crimes sont minimisés ici, bien au contraire. Car après la première moitié de la saison, Griselda se lâche et les cadavres s'accumulent. La série Netflix est violente et logiquement déconseillée aux moins de 16 ans.

Sofía Vergara - Griselda ©Netflix

Cependant, composée de six épisodes, la mini-série ne va pas trop en profondeur sur l'organisation de la criminelle, qui généra pendant un temps environ 80 millions de dollars par mois, pour se concentrer sur la femme. Ce qui risque d'en frustrer certains qui aimeraient en savoir plus. Néanmoins, sachez que ce n'est pas la seule œuvre qui s'est intéressée à Griselda Blanco. Avant Sofía Vergara, Catherine Zeta-Jones l'avait incarnée dans le téléfilm La Reine des Cartels (2018), diffusé en France sur TF1.

Griselda est actuellement disponible sur Netflix.