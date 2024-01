Griselda : la série Netflix dans la tourmente après une plainte de la famille de la trafiquante

Avant même la sortie de "Griselda" sur Netflix, la série consacrée à la trafiquante de drogues a fait l'objet d'une plainte du fils de Griselda Blanco.

Netflix au centre d'un procès avec Griselda

Netflix a mis en ligne ce 25 janvier 2024 la mini-série Griselda. Composé de six épisodes, le programme est porté par Sofía Vergara qui y incarne Griselda Blanco, une célèbre trafiquante de drogues qui a monté tout un empire dans les années 1970 à Miami. Une criminelle, notamment responsable de la mort de plus de 200 personnes, dont la vie avait déjà été racontée en 2018 dans le téléfilm La Reine des Cartels avec Catherine Zeta-Jones.

Griselda ©Netflix

Griselda a de sérieux arguments pour être un carton sur Netflix. Et on ne serait pas surpris de voir le show s'imposer dans le top 10 de la plateforme dans les prochains jours. Le service de streaming a donc eu, sur le papier, une bonne idée en s'attaquant à cette histoire. D'autant que ce genre de récit ont déjà attiré les abonnés par le passé, comme avec Narcos, qui se concentre sur Pablo Escobar.

Cependant, à sa mort, l'ancienne membre du Cartel de Medellín n'a pas laissé qu'un empire criminel, mais aussi une famille. Plus précisément un fils, Michael Corleone Blanco (ça ne s'invente pas), qui n'a pas vraiment apprécié que Netflix sorte une série sur la vie de sa mère. Entertainment Tonight a en effet révélé qu'il avait décidé de poursuivre en justice la plateforme de streaming et l'actrice et productrice Sofía Vergara.

D'après la plainte de 10 pages, Netflix aurait utilisé l'image de Griselda et de sa famille sans autorisation. Et le scénario aurait repris des "récits privés" et "des anecdotes partagées par des témoins", sans aucun accord. Il est précisé que la plateforme aurait fait part de son souhait d'adapter la vie de Griselda, mais sans consulter la famille.

Pas le "premier rodéo" pour l'équipe de la série

Comme l'explique IndieWire, bien que Griselda Blanco soit considérée comme une personnalité publique, le procès devrait porter surtout sur "les portraits de ses enfants qui n'étaient pas autorisés à être utilisés dans la série sans compensation". Par cette plainte, Michael Corleone Blanco souhaitait dans un premier temps empêcher la diffusion de la série en invoquant une injonction temporaire, "interdisant toute action jusqu’à ce qu’un procès ait lieu ou qu’un accord ait été trouvé". Ce qui n'a donc pas été le cas, puisque Netflix a bien mis en ligne la série ce 25 janvier.

Enfin, dans une interview donnée à Fox News, Michael Corleone Blanco a ajouté qu'il souhaitait publier un livre sur sa mère, et qu'il était le seul à disposer des droits sur sa vie.

Je suis le seul fils vivant de Griselda qui a signé des accords de droits à vie, signés par Griselda elle-même, dans lesquels elle avait l'intention que je raconte l'histoire de sa vie.

Le producteur et co-créateur Eric Newman a de son côté réagit à cette situation. Il s'est montré serein, ayant déjà vécu une situation similaire sur Narcos.