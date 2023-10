Guerre Israël-Hamas : la nouvelle série de Sean Penn privée d'avant-première

Ambitieuse satire de la société contemporaine sur fond de prise d'otages et crise géopolitique, la présentation de la nouvelle série de et avec Sean Penn "C*A*U*G*H*T" a été suspendue en raison la guerre entre Israël et le Hamas.

La série de Sean Penn en stand by

Alors que la série satirique C*A*U*G*H*T produite par Sean Penn, par ailleurs aussi au casting dans son propre rôle, a déjà débuté sa diffusion australienne le 28 septembre, il a été annoncé qu'elle annulait sa présence au MIPCOM (Marché international des contenus audiovisuels et de la coproduction), qui se tient à Cannes du 16 au 19 octobre 2023. Une décision que la société Fremantle, productrice de la série, a prise au regard de la guerre entre Israël et le Hamas, déclarée après l'opération militaire d'envergure lancée par le groupe terroriste le 7 octobre sur le territoire israélien.

À la lumière de la situation actuelle en Israël, nous avons pris la décision de ne pas montrer "C*A*U*G*H*T" au MIPCOM cette année. À cet instant, nos coeurs et nos pensée sont avec nos collègues et partenaires en Israël, ainsi qu'avec tous ceux affectés.

Sean Penn devait être présent au MIPCOM pour la présentation de la série et sa promotion, ainsi que l'acteur Matthew Fox et le créateur, scénariste et réalisateur Kick Gurry.

C*A*U*G*H*T ©Stan

Une satire de la célébrité sur fond géopolitique

C*A*U*G*H*T raconte l'histoire, sur six épisodes, de quatre soldats australiens pas très futés (Lincoln Younes, Kick Gurry, Ben O'Toole et Alexander England) en mission d'infiltration dans un pays déchiré par la guerre. Confondus avec des américains, ils sont capturés et deviennent des célébrités, après qu'une vidéo les montrant otages devient un immense phénomène viral.

Suite à l'opération "Déluge d'al-Aqsa" lancée par le Hamas, Israël a lancé l'opération de représailles "Glaive de fer" et fait le siège total de la bande de Gaza. À cet instant, le bilan humain global s'établit à plus de 1600 morts et plusieurs milliers de blessés. Situation particulièrement préoccupante, des dizaines d'otages restent encore détenus par les forces du Hamas. Dont il est "probable" selon le président des États-Unis Joe Biden que, et parmi de nombreuses autres nationalités, certains soient des citoyens américains.

La présentation et la promotion de la série satirique de Sean Penn au MIPCOM, dans une telle situation, ont donc été logiquement jugées hors de propos.