Découvrez le Top des meilleures séries d'août 2021

Pas de vacances pour les séries ! En août, il y a beaucoup de choses à suivre sur le petit écran. Voici notre sélection des programmes à suivre sur Netflix, Amazon, Disney+, Canal+ ou encore OCS.

Cruel Summer - à partir du 6 août sur Prime Video

L'histoire de Cruel Summer

Un thriller non conventionnel qui se déroule pendant trois étés - 1993-95 - dans une petite ville du Texas quand une belle adolescente populaire, Kate, est enlevée et, apparemment sans lien de parenté, une fille, Jeanette, passe du statut de douce et maladroite à la plus fille populaire de la ville et, en 1995, la personne la plus méprisée d'Amérique.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : L'originalité de ce thriller devrait venir de sa construction autour de trois années. La bande-annonce est intrigante avec un mystère autour d'une disparition et le changement de personnalité de la jeune Jeanette.

Hit & Run - à partir du 6 août sur Netflix

L'histoire de Hit & Run

La vie d'un homme bascule lorsque sa femme adorée meurt dans un mystérieux accident de voiture à Tel-Aviv.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Hit & Run pourrait être la surprise de mois d'août sur Netflix. Une série coup de poing qui nous vient d'Israël et qui s'annonce passionnante.

What if...? - à partir du 11 août sur Disney+

L'histoire de What if...?

Une anthologie animée sur des réalités alternatives de l'univers Marvel...

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Le concept de rejouer des passages forts du Marvel Cinematic Universe mais en changeant un détail devrait ravir les fans de Marvel. Une série qui s'annonce divertissante bien que probablement moins mémorable que les précédentes propositions de Disney+.

Disparu à jamais - à partir du 13 août sur Netflix

L'histoire de Disparu à jamais

Guillaume Lucchesi pensait avoir tiré un trait sur le drame terrible au cours duquel les deux êtres qu’il aimait le plus ont trouvé la mort: Sonia, son premier amour, et Fred, son frère. Dix ans plus tard, Judith, dont l’amour lui a permis de reprendre goût à la vie, disparaît pendant les funérailles de sa mère. Pour la retrouver, Guillaume va devoir affronter toutes les vérités que les siens lui ont cachées, mais aussi celles qu’il a depuis longtemps décidé d’ignorer.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Les séries tirées d'Harlan Coben trouvent généralement leur public. Ici il s'agit d'une production française avec un beau casting composé notamment de Finnegan Oldfield, Nicolas Duvauchelle, Guillaume Gouix, et Nailia Harzoune.

Brand New Cherry Flavor - à partir du 13 août sur Netflix

L'histoire de Brand New Cherry Flavor

Los Angeles, années 1990. Une aspirante cinéaste, Lisa Nova, se lance dans un voyage vengeur et surnaturel, des rues de Beverly Hills aux forêts du Brésil.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Parce que la bande-annonce est très prometteuse, étrange et inquiétante. On est curieux de voir ce que vaudra cette série horrifique.

Nine Perfect Strangers - à partir du 20 août Prime Video

L'histoire de Nine Perfect Strangers

Neuf personnes qui ne se connaissent pas sont réunies dans un centre de remise en forme pendant 10 jours, certains pour perdre du poids, d'autres pour prendre du repos. Chacun est prêt à se donner à fond pour atteindre son but, mais tout va devenir beaucoup plus compliqué que prévu...

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Tout simplement pour la nouvelle collaboration entre David E. Kelley et Nicole Kidman. Jusqu'à présent le duo n'a pas déçu.

The Walking Dead saison 11 - à partir du 22 août OCS

L'histoire de The Walking Dead

Après une apocalypse, ayant transformé la quasi-totalité de la population en zombies, un groupe d'hommes et de femmes, mené par l'officier Rick Grimes, tente de survivre... Ensemble, ils vont devoir, tant bien que mal, faire face à ce nouveau monde, devenu méconnaissable, à travers leur périple dans le Sud profond des États-Unis.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Parce qu'on s'approche doucement de la fin de cette série emblématique. Beaucoup de spectateurs ont arrêté en route, mais pour les autres, cette saison 11 sera à suivre avec attention.

American Horror Story saison 10 - à partir du 26 août sur MyCanal

L'histoire de American Horror Story

À chaque saison, son histoire. American Horror Story nous embarque dans des récits à la fois poignants et cauchemardesques, mêlant la peur, le gore et le politiquement correct. De quoi vous confronter à vos plus grandes frayeurs !

Le teaser :

Pourquoi regarder : C'est toujours un peu la surprise avec American Horror Story. Jusqu'au dernier moment on ne sait pas dans quoi la saison nous emmènera. A priori, dans cette saison 11, il y aura des monstres marins et des extraterrestres. Rien qu'avec ça on veut voir les prochains épisodes.