Découvrez le Top des meilleures séries d'août 2022

Pendant les vacances du mois d'août, si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, allez regarder des séries. Découvrez nos conseils de séries à voir sur les chaînes et plateformes de streaming Netflix, OCS, Disney+ et Amazon Prime Video.

Sandman - le 5 août sur Netflix

L'histoire de Sandman :

Adaptation de la célèbre série de bandes dessinées The Sandman de Neil Gaiman, qui raconte l'histoire de Morpheus, le Seigneur des Rêves, et des Endless, un groupe de frères et sœurs puissants composé de Destiny, Death, Despair, Destruction, Desire, Delirium et Dream.

Un projet un peu casse gueule mais qui a des arguments pour attirer notre attention. Avec notamment Tom Sturridge, Gwendoline Christie, Vivienne Acheampong, et Jenna Coleman.

La bande-annonce :

Je s'appelle Groot - le 10 août sur Disney+

L'histoire de Je s'appelle Groot :

Le petit arbre préféré de tous, Baby Groot, est la vedette d'une série de courts-métrages mettant en scène plusieurs personnages nouveaux et inhabituels...

Une série qui s'annonce mignonne au possible grâce à ce personnage adorable qu'est Baby Groot.

La bande-annonce :

A League of Their Own - le 12 août sur Prime Video

L'histoire d'A League of Their Own :

La Seconde Guerre mondiale déclarée, les joueurs professionnels de Base-Ball partent au front. Afin de sauver les clubs et le sport, des propriétaires de clubs s'associent pour créer une ligue de base-ball féminine.

La série a tout pour plaire en cochant les cases de thématiques du moment.

La bande-annonce :

She-Hulk - le 17 août sur Disney+

L'histoire de She-Hulk :

Avocate le jour, super-héroïne la nuit, la cousine de Bruce Banner, Jennifer Walters acquiert des pouvoirs semblables à ceux de Hulk.

Pour les fans du Marvel Cinematic Universe, l'aventure se poursuit avec la cousine d'Hulk. Tatiana Maslany y sera introduite tandis que Mark Ruffalo, Tim Roth et Benedict Wong reprennent leurs rôles respectifs de Bruce Banner, Abomination et Wong.

La bande-annonce :

Échos - le 19 août sur Netflix

L'histoire d'Échos :

Des jumelles identiques, Leni et Gina, partagent un dangereux secret. Depuis leur enfance, Leni et Gina ont secrètement échangé leurs vies, pour aboutir à une double vie à l'âge adulte. Elles partagent deux maisons, deux maris et un enfant, mais tout dans leur monde parfaitement chorégraphié est bouleversé lorsque l'une des sœurs disparaît...

Une histoire très intrigante sur le papier portée en plus par la toujours excellente Michelle Monaghan.

Échos ©Netflix

House of the Dragon - le 22 août sur OCS

L'histoire d'House of the Dragon :

300 ans avant les événements de Game of Thones, retour sur les origines de la Maison Targaryen...

Pas besoin d'en dire plus que "préquel de Game of Thrones" ! Ce qui en fait probablement la série la plus attendue du mois d'août, voire de l'année.

La bande-annonce :

L'histoire d'Andor :

Une série prequel consacrée au personnage de Cassian Andor, apparu au cinéma dans le film Rogue One...

Pour retrouver Diego Luna dans le rôle de Cassian qu'il tenait dans Rogue One. Ce préquel permettra d'approfondir toujours plus l'univers de Star Wars. Genevieve O'Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona et Fiona Shaw sont également au casting.

La bande-annonce :