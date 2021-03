Découvrez le Top des meilleures séries d'avril 2021

Le mois d'avril s'annonce riche en séries ! Que ce soit avec Netflix, Disney+, Canal+ ou même OCS, les propositions seront nombreuses et variées avec du polar, de la science-fiction, du drame et de la comédie.

The 100 saison 7 - à partir du 1er avril sur Netflix

L'histoire de The 100

Encore ébranlée par la disparition de sa mère, Clarke ressent le poids d'années de combat et de perte. Le groupe doit faire face à de nouveaux obstacles d'une ampleur sans précédent. Ce voyage épique pousse nos héros au-delà de leurs limites tant physiquement qu'émotionnellement, remettant en question leur conception de la famille, de l'amour et du sens du sacrifice. Finalement, ils apprennent à vivre et non seulement à survivre.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : La dernière saison de The 100 avait été diffusée aux Etats-Unis en fin d'année 2020, puis sur SyFy chez nous. Désormais, elle est disponible sur Netflix qui, en France, aura offert toutes ces années une importante fenêtre de visibilité à la série. Des derniers épisodes à ne pas manquer qui offrent une conclusion riche en émotion et satisfaisante, à une série importante de la dernière décénnie.

Le Serpent - à partir du 2 avril sur Netflix

L'histoire de Le Serpent

Dans les années 1970, l'impitoyable tueur Charles Sobhraj, surnommé le Serpent ou le Bikini Killer, sévit en Asie du Sud-Est où il s'en prend aux touristes occidentaux.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Le Serpent est une très bonne série qui parvient à captiver dès ses premiers épisodes. Comme on l'explique dans notre critique, elle s'avère passionnante par son sujet et l'interprétation de Tahar Rahim.

Hippocrate saison 2 - à partir du 5 avril sur Canal+

L'histoire de Hippocrate

C'est l'hiver. Une vague de froid s’est abattue sur la France, les hôpitaux sont submergés. Une canalisation a sauté, inondant les urgences de l’hôpital Poincaré. Les soignants et les malades doivent se replier en médecine interne. Alyson et Hugo poursuivent leur stage dans le service. Chloé fait tout pour revenir pratiquer malgré une santé fragile. Aucun des trois n’a de nouvelles d’Arben, disparu sans laisser un mot. Ils vont devoir affronter un hôpital en crise, sous l’autorité du docteur Olivier Brun, le nouveau chef du service des urgences.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : La première saison avait été un beau succès de Canal+, la saison 2 est donc logiquement attendue. D'autant plus avec la période actuelle qui voit les services hospitaliers en difficulté face à la crise sanitaire. La crise à venir cette fois dans Hippocrate n'en sera que plus émouvante.

The Nevers - à partir du 11 avril sur OCS

L'histoire de The Nevers

Un gang de femmes victoriennes se trouve avec des capacités inhabituelles, des ennemis implacables et une mission qui pourrait changer le monde.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Parce que les dernières images en mettent plein les yeux ! On devrait facilement se laisser porter par l'esthétique travaillée de la série et son histoire originale.

Dollface - à partir du 16 avril sur Disney+

L'histoire de Dollface

Après une relation de longue date, Jules se fait plaquer par son petit ami. Afin de surmonter sa nouvelle réalité de célibataire, il lui faut faire preuve de beaucoup d'imagination pour reprendre contact avec les amies qu'elle avait rayées de sa vie.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Dollface pourrait être la petite gourmandise de ce mois d'avril. Une comédie basée sur la rupture d'une femme qui va se reconstruire auprès d'anciennes amies totalement différentes d'elle. On compte sur Kat Dennings pour porter tout ça.

Mare of Easttown - à partir du 19 avril sur OCS

L'histoire de Mare of Easttown

Tandis que sa vie va à vau-l'eau, une détective d'une petite ville de Pennsylvanie enquête sur un meurtre.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : On le dit souvent mais les séries HBO sont vraiment une source sûre. Et quand la chaîne se lance dans un polar porté Kate Winslet, on ne peut qu'être intrigué.

The Handmaid's Tale saison 4 - à partir du 29 avril sur OCS

L'histoire de The Handmaid's Tale

Dans une dictature où la stérilité a frappé les femmes, ces dernières sont divisées en trois catégories : les Epouses, qui dominent la maison, les Marthas, qui l'entretiennent, et les Servantes, dont le rôle est la reproduction.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Parce que The Handmaid's Tale continue de faire son petit bonhomme de chemin et de marquer les esprits à chacune de ses saisons. La saison 4 semble gagner en intensité avec June décidée plus que jamais à se battre.

The Mosquito Coast - à partir du 30 avril sur AppleTV+

L'histoire de The Mosquito Coast

Déçu par les États-Unis où il ne trouve plus la moindre opportunité, un père de famille idéaliste et aventurier entraîne son épouse et ses enfants en Amérique Latine dans le but d'y faire fortune.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Parce que ce sera l'occasion de retrouver Justin Theroux et Melissa George dans une série dramatique et de voir si AppleTV+ parvient à continuer de grandir avec ses programmes.