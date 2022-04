Découvrez le Top des meilleures séries d'avril 2022

On ne va pas s'ennuyer en avril avec de nombreuses nouvelles séries. Découvrez nos dix conseils de show à voir sur Netflix, Amazon, Canal+, OCS, Disney+ ou encore Apple TV+.

Slow Horses - le 1er avril sur Apple TV+

L'histoire de Slow Horses

D'après la série d'ouvrages Slough House de Mick Herron. Des agents de renseignements britanniques sont envoyés dans un département - une sorte de débarras - obscure du MI5, appelé le " Slough House ". La cause : les multiples erreurs qu'ils ont commises et qui les conduisent lentement à la fin de leur carrière...

Avec Gary Oldman, Jack Lowden, Kristin Scott Thomas, et Olivia Cooke.

La bande-annonce :

Infiniti - le 4 avril sur Canal+

L'histoire d'Infiniti

L’ISS, la Station Spatiale Internationale, ne répond plus. Son équipage est en perdition. Au même moment, un cadavre décapité et couvert de cire est retrouvé sur un toit au Kazakhstan. L’identification est formelle : il s’agit d’Anthony Kurz, un astronaute américain actuellement en mission dans l’ISS. Anna Zarathi, une spationaute française, écartée du programme spatial, et Isaak Turgun, un flic kazakh désavoué par sa hiérarchie, vont tenter de résoudre cet étrange paradoxe...

Une nouvelle série ambitieuse de la part de Canal+

La bande-annonce :

Sentinelles - le 5 avril sur OCS

L'histoire de Sentinelles

Dans la région de Mopti au Mali, la section du lieutenant Anaïs Collet déployée dans le cadre de l’opération Barkhane, se consacre à la traque terroriste. Mais une embuscade aux conséquences dramatiques ravive les tensions entre les militaires et la population malienne qui accepte de moins en moins la présence française. Dans un pays où les groupes armés terroristes prolifèrent sur les braises de conflits mal éteints, l’armée française doit composer une partition complexe dont l’enjeu est d’éviter la proclamation d’un califat au Sahel.

Une approche réaliste au sein de l'armée française.

La bande-annonce :

Single Drunk Female - le 6 avril sur Disney+

L'histoire de Single Drunk Female

Un incendie public dans une société de médias new-yorkaise force l'alcoolique Samantha Fink, âgée de 20 ans, à saisir la seule chance qu'elle a de se dégriser et d'éviter la prison : rentrer chez elle avec sa mère autoritaire, Carol. De retour dans le Grand Boston, Samantha recommence sa vie, travaillant à l'épicerie locale tout en étant entourée de tous les déclencheurs qui l'ont fait boire en premier lieu.

Une dramédie portée par Sofia Black-D'Elia.

La bande-annonce :

Elite - la saison 5 le 8 avril sur Netflix

L'histoire d'Elite saison 5

À Las Encinas, nouvelle rentrée rime avec nouvelle victime, nouveaux suspects et nouveau mystère, alors que les étudiants sont noyés sous une nouvelle vague de secrets.

Encore plus d'excès à venir dans la série espagnole.

La bande-annonce :

L'âge de glace - les aventures de Scrat - le 13 avril sur Disney+

L'histoire de L'âge de glace - les aventures de Scrat

Devenu père, notre héros malchanceux s’occupe tant bien que mal de son fils, l’adorable Baby Scrat, qui est aussi un petit coquin. Leur vénération commune pour le précieux Gland n’arrange rien à l’affaire !

Après des apparitions dans des films, Scrat a sa propre série.

La bande-annonce :

Anatomie d'un scandale - le 15 avril sur Netflix

L'histoire d'Anatomie d'un scandale

Quand il se retrouve accusé de viol, un politicien britannique voit sa vie voler en éclats.

Un thriller politique porté par Sienna Miller et Michelle Dockery.

Better Call Saul - le 19 avril sur Netflix

L'histoire de Better Call Saul

La décision de Jimmy McGill de pratiquer le droit en tant que "Saul Goodman" provoque des changements inattendus auprès de ceux qui se trouvent dans son entourage...

Dernière saison du spin-off de Breaking Bad.

Better Call Saul ©AMC

We Own This City - le 26 avril sur OCS

L'histoire de We Own This City

Chronique de l'ascension et de la chute du Gun Trace Task Force du département de police de Baltimore - et de la corruption et de l'effondrement moral qui ont frappé une ville américaine dans laquelle les politiques de prohibition de la drogue et d'arrestation massive ont été défendues au détriment du véritable travail de la police.

Une nouvelle plongée dans les rues de Baltimore pour George Pelecanos et David Simon (The Wire).

La bande-annonce :

Undone - la saison 2 le 29 avril sur Prime Video

L'histoire d'Undone

Une femme découvre qu'elle a une nouvelle relation avec le temps après avoir survécu à un accident de voiture qui l'a presque tuée.

Une série d'animation visuellement fascinante avec Roza Salazar.

Undone ©Amazon Prime Video

Ozark - la saison 4 le 29 avril sur Netflix

L'histoire d'Ozark saison 4

Marty et Wendy se retrouvent devant une proposition ambiguë. Ruth fait cavalier seul, Jonas se rebelle, et le neveu d'Omar se manifeste.

Fin de l'aventure pour Jason Bateman avec cette quatrième et dernière saison.

La bande-annonce :