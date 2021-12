Découvrez le Top des meilleures séries de décembre 2021

Noël approche et les séries de décembre sont déjà un bon cadeau pour cette fin d'année. Entre le retour du Sorceleur, celui du plus célèbre chasseur de prime de la galaxie, ou encore du sympathique tueur Dexter, il y aura de quoi s'occuper ce mois-ci. Des programmes à voir sur Netflix, Amazon, Disney+, Canal+ ou encore OCS et Apple TV+.

La Casa de papel part 5 vol 2 - le 3 décembre sur Netflix L'histoire de La Casa de papel Les derniers épisodes de la série qui débuta avec huit voleurs introduits dans la Maison royale de la Monnaie d'Espagne pour imprimer des millions de billets et empocher une somme astronomique. La bande-annonce : Superman et Lois - le 3 décembre sur Salto L'histoire de Superman et Lois Les aventures du couple Superman / Lois Lane alors qu'ils tentent de mener de front une vie professionnelle agitée et une vie familiale qui l'est au moins tout autant en tant que jeunes parents... La bande-annonce : Titans saison 3 - le 8 décembre sur Netflix L'histoire de Titans saison 3 Prêt à tout pour laisser sa marque, Jason Todd affronte le Joker une bonne fois pour toutes. Mais lorsque des conséquences fatales s’ensuivent, Dick Grayson est contraint de s’éloigner des Titans et de retourner à Gotham City. La bande-annonce : Dexter New Blood - le 16 décembre sur Canal+ L'histoire de Dexter New Blood Environ 10 ans après les évènements de la saison 8, Dexter Morgan a déménagé dans la ville fictive d'Iron Lake, dans l'État de New-York. Il y a ouvert une boutique locale et vit maintenant sous l'identité de Jim Lindsay en ayant réprimé ses pulsions de tueur en série. La bande-annonce : The Witcher saison 2 - le 17 décembre sur Netflix L'histoire de The Witcher saison 2 Convaincu que Yennefer n’a pas survécu à la bataille de Sodden, Geralt de Riv emmène la princesse Cirilla dans l'endroit le plus sûr qu'il connaisse, la maison de son enfance, Kaer Morhen. Alors que les rois, les elfes, les humains et les démons du Continent se battent pour la suprématie à l'extérieur de ses murs, il doit protéger la jeune fille d’un plus grand danger : le mystérieux pouvoir qu'elle possède en elle. The Witcher ©Netflix La bande-annonce : Emily in Paris saison 2 - le 22 décembre sur Netflix L'histoire d'Emily in Paris saison 2 Désormais plus à l’aise dans sa vie parisienne, Emily se débrouille beaucoup mieux pour se repérer dans la ville, même si elle a encore du mal à s’habituer à certaines traditions typiquement françaises. Après s’être retrouvée dans un triangle amoureux avec son voisin et sa première véritable amie française, Emily est bien décidée à se recentrer sur son travail – qui se complique davantage chaque jour. En cours de français, elle rencontre un expatrié qui l’agace autant qu’il la séduit… La bande-annonce : Le Livre de Boba Fett - le 29 décembre sur Disney+ L'histoire de Le Livre de Boba Fett Après s’être hasardés dans les bas-fonds de la galaxie, le légendaire chasseur de primes et le mercenaire Fennec Shand reviennent au milieu des dunes de Tatooine pour y revendiquer le territoire autrefois dirigé par Jabba le Hutt et son syndicat du crime. La bande-annonce :