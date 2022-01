Découvrez le Top des meilleures séries de février 2022

Il y aura vraiment beaucoup de choses à voir en février entre l'affaire de la sex tape de Pamela Anderson et Tommy Lee, le retour de Space Force ou encore le spin-off de Vikings. Voici les séries du mois de février sur Netflix, Amazon, Canal+ ou encore Apple TV+.

Pam & Tommy - le 2 février sur Disney+

L'histoire de Pam & Tommy

Retour sur le scandale de la sex tape du couple star des tabloïds des années 1990, la star d'Alerte à Malibu, Pamela Anderson et le batteur de Mötley Crüe, Tommy Lee, durant leur lune de miel qui a été divulgué au grand public.

Une série qui s'annonce sulfureuse et déjantée avec Lily James et Sebastian Stan.

La bande-annonce :

Suspicion - le 4 février sur Apple TV+

L'histoire de Suspicion

Lorsque le fils d’une influente femme d’affaires américaine est kidnappé dans un hôtel à New-York, les accusations se portent très vite sur quatre citoyens britanniques apparemment ordinaires, qui se trouvaient eux aussi dans cet hôtel la nuit de l’enlèvement. Lancés dans un jeu du chat et de la souris des deux côtés de l’Atlantique, ils tentent d’échapper à la National Crime Agency britannique et au FBI afin de prouver leur innocence.

Une série prenante et tendue avec notamment Uma Thurman au casting.

Reacher - le 4 février sur Amazon Prime Video

L'histoire de Reacher

Jack Reacher, un enquêteur de la police militaire vétéran, vient juste de retourner à la vie civile. Reacher est un homme sans attache, sans téléphone et qui voyage avec le strict minimum alors qu’il décide de partir explorer le pays qu'il a servi pendant longtemps. Mais quand il arrive dans la petite ville de Margrave en Géorgie, il se heurte à une communauté en lien avec son premier homicide, 20 ans plus tôt. La police l’arrête immédiatement et Reacher va alors devoir se battre pour prouver son innocence et affronter une conspiration contre lui.

Nouvelle adaptation de Jack Reacher après les films avec Tom Cruise. A voir ce que le format série apportera.

Space Force saison 2 - le 18 février sur Netflix

L'histoire de Space Force

Le 18 juin 2018, le gouvernement fédéral annonce la création d'une sixième division au sein des forces armées américaines. L'objectif de cette nouvelle section : défendre les satellites contre des attaques et exécuter diverses missions liées aux opérations spatiales... plus ou moins.

Après une première saison convaincante, on attend de voir si la saison 2 fera encore mieux.

Space Force ©Netflix

La Fabuleuse Mme Maisel saison 4 - le 18 février sur Amazon Prime Video

L'histoire de La Fabuleuse Mme Maisel saison 4

1960. Il y a du changement dans l'air. Cherchant à se perfectionner, Midge trouve un emploi qui lui offre une totale liberté de création. Mais son engagement envers son art et où jusqu’où cela peut l’emmener finit par créer un fossé entre elle, sa famille et ses amis.

Une des meilleures séries proposées par Amazon qui mériterait d'être plus connue.

Totems - le 18 février sur Amazon Prime Video

L'histoire de Totems

En 1965, en pleine Guerre froide, Francis Mareuil, un scientifique français, s'apprête à devenir espion. Tandis qu'il travaille pour les services secrets français et la CIA, il rencontre Lyudmila Goloubeva, une pianiste contrainte de collaborer avec le KGB. C'est le début d'une histoire d'amour… Mais comment savoir si les sentiments qui semblent les animer sont sincères ou guidés par des intérêts politiques ?

Une série française d'espionnage dans la veine du Bureau des légendes ? On dit oui !

Severance - le 18 février sur Apple TV+

L'histoire de Severance

La vie quotidienne des employés d'une entreprise " Lumen Industries " qui se veut précurseuse dans la considération et le bien-être de leurs agents.

Beaucoup de mystère derrière cette série intrigante, avec Adam Scott et Patricia Arquette, et surtout Ben Stiller à la réalisation.

Severance ©Apple TV+

Week-end Family - le 23 février sur Disney+

L'histoire de Week-end Family

Week-end Family nous plonge au cœur d’une tribu « super recomposée » : un père, ses ex, ses filles… Et sa nouvelle compagne. Une tribu chaotique, drôle, et irrésistible qui se retrouve chaque week-end.

Une série familiale française proposée par Disney+ avec Éric Judor dans un style a priori bien différent de Platane.

Vikings : Valhalla - le 25 février sur Netflix

L'histoire de Vikings : Valhalla

Vikings : Valhalla commence au début du 11e siècle et raconte les aventures légendaires de certains des Vikings les plus célèbres qui aient jamais vécu – Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada et le roi normand Guillaume le Conquérant. Ces hommes et ces femmes ouvriront la voie alors qu’ils se battront pour leur survie dans un monde en constante évolution.

La suite sous forme de spin-off de la série à succès Vikings.

Ovni(s) saison 2 - en février sur Canal+

L'histoire de Ovni(s)

1978. Didier Mathure, brillant ingénieur spatial, voit son rêve partir en fumée lorsque sa fusée explose au décollage. Alors qu’il pensait avoir touché le fond, il est muté à la tête d’un bureau d’enquête spécialisé dans les ovnis géré par une équipe qui donne effectivement l’impression de vivre sur une autre planète. Sa mission : trouver des explications scientifiques aux apparitions de soucoupes volantes qui défraient la chronique. Un véritable enfer pour ce cartésien invétéré qui n’a qu’une idée en tête : se tirer de là au plus vite. Mais un événement extraordinaire va bouleverser ses certitudes, et lui ouvrir les portes d’un monde où plus rien n’est impossible !

La très bonne surprise de 2021, Ovni(s) est de retour pour une saison 2 drôle et attachante.