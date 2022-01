Découvrez le Top des meilleures séries de janvier 2022

Pour bien commencer l'année, on vous propose plusieurs nouvelles séries à découvrir durant le mois de janvier sur Netflix, Amazon, Canal+ ou encore OCS, Apple TV+ et STARZ.

Plan Cœur saison 3 - le 1er janvier sur Netflix

L'histoire de Plan Cœur saison 3

Tandis que leur amitié vacille à cause d'une aventure secrète, Elsa, Charlotte et Milou sont chacune confrontées à des défis vertigineux et des décisions cruciales.

La bande-annonce :

Gomorra saison 5 - le 5 janvier sur Canal+

L'histoire de Gomorra saison 5

Genny a dû renoncer à son projet d’une vie rangée. La police le recherche et ses ennemis se montrent plus menaçants que jamais. Isolé, il n’a d’autre choix que de se tourner vers le mystérieux patron du crime du quartier de Ponticelli. Mais toutes les cartes vont être rebattues après une découverte stupéfiante de Gennaro.

La bande-annonce :

Mon Ange - le 6 janvier sur TF1

L'histoire de Mon Ange

Suzanne Brunet ne se résout pas. Sa fille, Julie, a disparu il y a huit ans, mais Suzanne la cherche toujours, partout. Julie aurait 25 ans aujourd'hui. Est-elle toujours vivante ? Que lui est-il arrivé? Suzanne n'en a aucune idée. Ce vide, elle l'avait comblé dans l'alcool, dont elle s'est débarrassée aujourd'hui... jusqu'au jour ou Suzanne tombe sur un vieil article dans un journal, illustré de la photo d'une manifestation paysanne dans un village perdu. Sur la photo, une jeune femme de dos porte un pull particulier, un pull qui ressemble étrangement à celui que portait Julie quand elle a disparu... Est-ce Julie ?

La bande-annonce :

Euphoria saison 2 - le 10 janvier sur OCS

L'histoire de Euphoria

Après un séjour dans un centre de désintoxication, Rue Bennett fait son retour au lycée. Le jour de la rentrée, elle fait la rencontre de Jules, une jeune adolescente trans, avec qui elle commence à tisser des liens très forts. Les deux jeunes femmes, ainsi que leurs camarades de classes et amis, évoluent dans un univers où la jeunesse n'a presque plus de tabou...

La bande-annonce :

Archive 81 - le 14 janvier sur Netflix

L'histoire de Archive 81

L'archiviste Dan Turner s'attelle à la restauration d'une collection de cassettes vidéo endommagées du début des années 90. Il découvre alors le travail d'une documentariste qui enquêtait sur une dangereuse secte. Dan est convaincu qu'il peut sauver cette dernière de la fin terrifiante qu'elle a connue 25 ans plus tôt...

Archive 81 ©Netflix

Express - le 16 janvier sur STARZ

L'histoire de Express

Express raconte l'histoire d'une psychologue criminelle, Barbara (Maggie Civantos), et de sa famille, après avoir été victime de l’une des formes les plus récentes et les plus virulentes de crime violent : les enlèvements express. Dans un monde où tout va si vite que la capacité des gens à comprendre et à réagir a été perturbée de manière inédite, un groupe de personnes sait que la peur peut être exploitée pour le profit. Travaillant désormais comme négociatrice dans des affaires similaires à la sienne, Barbara s’est donnée pour mission de comprendre pourquoi cela lui est arrivé et de découvrir qui sont les personnes qui ont menacé sa vie et sa famille.

La bande-annonce :

As We See It - le 21 janvier sur Prime Video

L'histoire de As We See It

Jack, Harrison et Violet sont des colocataires d'une vingtaine d'années atteints d'autisme. Ils s'efforcent de trouver et de garder un emploi, de se faire des amis, de tomber amoureux et de naviguer dans un monde qui leur échappe. Avec l'aide de leurs familles, de leur éducateur et parfois même les uns des autres, le trio tente de trouver leur chemin vers l'indépendance.

La bande-annonce :

The Afterparty - le 28 janvier sur Apple TV+

L'histoire de Afterparty

Après les événements survenus au cours de l'afterparty d'une réunion d'anciens du lycée, la même nuit est racontée du point de vue des différents acteurs présents avec chacun sa façon d'appréhender la vie...

La bande-annonce :