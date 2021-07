Découvrez le Top des meilleures séries de juillet 2021

Voilà l'été ! Et aussi de nouvelles séries à regarder chez soi. Au programme, de la comédie dramatique d'HBO, une série Disney tirée d'un film culte, ou encore le retour de trois prostituées espagnoles sur Netflix. Voici notre sélection des programmes à suivre sur Netflix, Amazon, Disney+, Canal+ ou encore OCS.

Made for Love - à partir du 1er juillet sur Canal+

L'histoire de Made for Love

Hazel Green, une trentenaire, est en fuite après dix ans dans un mariage étouffant avec Byron Gogol, un milliardaire de la technologie qui veut tout contrôler. Elle découvre que son mari a implanté dans son cerveau un dispositif de surveillance, la puce Made for Love, qui lui permet de la suivre, de l’observer et de connaître ses "données émotionnelles" alors qu’elle tente de retrouver son indépendance. Grâce à la puce, Byron est capable d’observer les moindres mouvements d’Hazel alors qu’elle s’enfuit dans sa ville natale dans le désert pour se réfugier chez son père veuf et vieillissant Herbert et sa partenaire synthétique, Diane. Une histoire d’amour et de divorce tristement absurde et cynique.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : L'occasion de revoir Cristin Milioti après Palm Springs mais cette fois dans un autre genre, moins comique, ou du moins beaucoup plus sombre.

Monstres & Cie : Au travail - à partir du 7 juillet sur Disney+

L'histoire de Monstres & Cie : Au travail

6 mois après les événements de "Monstres & Cie", le rire des enfants est devenu la ressource principale de Monstropolis. Tylor Tuskmon, un jeune et talentueux mécanicien, rêve d'intégrer l'équipe d'élite et de côtoyer ses idoles, Bob et Sulli.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Tout simplement parce que les films ont marqué les esprits. On est donc curieux de voir l'univers être approfondi avec une série, et surtout retrouver Bob et Sulli.

The White Lotus - à partir du 12 juillet sur OCS

L'histoire de The White Lotus

Le quotidien des employés et des clients d'une station balnéaire d'Hawaï...

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Une série HBO ça ne se manque pas. Surtout un programme comme The White Lotus qui suit de nombreux personnages et permet ainsi d'aborder plusieurs sujets sous différents tons. De plus, on trouve au casting Connie Britton, Alexandra Daddario ou encore Sydney Sweeney.

La Unidad Unité antiterroriste - à partir du 19 juillet sur Amazon Prime Video

L'histoire de La Unidad - Unité antiterroriste

L'arrestation en Espagne du chef terroriste le plus recherché au monde fait du pays la principale cible des terroristes. Un compte à rebours commence et l'Unité Spéciale contre le terrorisme djihadiste, dirigée par la commissaire Carla Torres, a pour mission secrète de démanteler ce groupe terroriste.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : La Unidad s'annonce comme un mélange entre Antidisturbios, Le Bureau des Légendes et Homeland. C'est du moins ce que promet la bande-annonce qui nous donne très envie.

Sky Rojo saison 2 - à partir du 23 juillet sur Netflix

L'histoire de Sky Rojo

Plusieurs événements funestes survenus au sein d'une maison close lancent trois femmes au lourd passé dans une course effrénée, loin de leur mac et de ses sbires.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : La première saison de Sky Rojo était très entrainante avec un scénario et des personnages accrocheurs. À voir si avec cette saison 2 la série parviendra à confirmer.