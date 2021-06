Découvrez le Top des meilleures séries de juin 2021

Le soleil devrait être au rendez-vous en juin. Mais on a quand même de bonnes raisons de rester un peu chez soi pour regarder des séries. La preuve avec notre sélection des programmes à venir sur Netflix, Amazon, Disney+, Canal+ ou encore OCS.

Histoire de Lisey - à partir du 4 juin sur Apple TV+

L'histoire de Histoire de Lisey

Deux ans le décès de son époux, Lisey, à la suite d'une série d’événements, doit faire face à certaines réalités de son mari qu’elle avait occultées...

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Trois noms suffisent à nous donner envie : Julianne Moore, interprète principale de la série, Stephen King, auteur de la série, et Pablo Larraín, à la réalisation. Un trio qui vend du rêve pour une série intrigante.

Alex Rider - à partir du 8 juin sur OCS

L'histoire de Alex Rider

Les aventures de l'adolescent espion Alex Rider, qui se voit contraint d'infiltrer une école correctionnelle pour les enfants de la haute société qui semble cacher de sombres secrets...

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Après une première adaptation au cinéma pas franchement réussie, on attend davantage de la version série. D'autant que les romans d'espionnage dont elle est tirée sont une source suffisante pour proposer un programme efficace.

Loki - à partir du 9 juin sur Disney+

L'histoire de Loki

La nouvelle série Disney+ Original des studios Marvel « Loki » se déroule après les événements relatés dans AVENGERS: ENDGAME. Elle met en scène le dieu de la malice juste après qu’il se soit affranchi de son frère Thor.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Pas besoin de trop en dire, Loki est la grosse attente de ce mois de juin. Nouvelle série Disney+ centrée sur un personnage jusque-là sous-exploité dans le Marvel Cinematic Universe, on a hâte de voir le résultat.

Lupin partie 2 - à partir du 11 juin sur Netflix

L'histoire de Lupin

Inspiré par les aventures d'Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur Assane Diop décide de venger son père d'une terrible injustice.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Après une première partie réussie et qui fut un gros succès pour Netflix, la partie 2 de la première saison est très attendue, avec évidemment toujours Omar Sy dans le premier rôle.

Mixte - à partir du 14 juin sur Amazon Prime Video

L'histoire de Mixte

1963. Le lycée Voltaire, jusqu’alors réservé aux garçons, accueille pour la première fois des filles. Elles sont peu nombreuses, mais avec leur arrivée, c’est toute la vie du lycée qui est bouleversée, pour les élèves comme pour les professeurs.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Parce que jusqu'à présent Amazon n'a pas brillé par ses productions françaises. Avec Mixte, on pourrait enfin avoir une série made in France qui tient la route. La bande-annonce a au moins su attirer notre attention.

Elite saison 4 - à partir du 18 juin sur Netflix

L'histoire de Elite

Lorsque trois enfants issus de la classe ouvrière accèdent à l'école la plus élitiste d'Espagne, le fossé qui les sépare des élèves fortunés conduit à la tragédie.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Gros succès espagnol de Netflix, Elite va se renouveler avec un tout nouveau casting. Mais avant la saison 4 il y aura déjà quatre épisodes spéciaux disponibles à partir du 14 juin pour justement faire la transition avec les nouveaux personnages.

Rick et Morty saison 5 - à partir du 21 juin sur Adult Swim

L'histoire de Rick et Morty

Rick est un scientifique âgé et déséquilibré qui a récemment renoué avec sa famille. Il passe le plus clair de son temps à entraîner son petit-fils Morty dans des aventures extraordinaires et dangereuses, à travers l'espace et dans des univers parallèles. Ajoutés à la vie de famille déjà instable de Morty, ces événements n'amènent qu'un surcroît de stress pour Morty, à la maison et à l'école...

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : On ne se lasse pas de Rick et Morty qui à chaque saison est parvenue à faire preuve d'originalité. La saison 5 ne devrait pas nous décevoir sur ce point.

The Beast Must Die - à partir du 21 juin sur MyCanal

L'histoire de The Beast Must Die

Une mère endeuillée s'immisce dans la vie de l'homme qui, selon elle, a tué son fils...

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Déjà parce que ce sera l'occasion de retrouver Jared Harris après sa participation à l'excellente Chernobyl. Ensuite parce que le pitch donne vraiment envie et, qu'en général, les séries britanniques sont plutôt de bonne facture.