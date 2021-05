Découvrez le Top des meilleures séries de mai 2021

En mai regardez ce qui vous plaît. Et si vous n'avez pas d'idée, on a quelques propositions pour vous sur Netflix, Disney+, Canal+ ou même OCS. Avec de la série policière, de l'animation, de la science-fiction, de l'humour, de la violence et même un programme assez hot !

L'Attaque des Titans saison 3 partie 2 - à partir du 1er mai sur Netflix

L'histoire de L'Attaque des Titans

Dans un monde ravagé par des titans mangeurs d’homme depuis plus d’un siècle, les rares survivants de l’Humanité n’ont d’autre choix pour survivre que de se barricader dans une cité-forteresse. Le jeune Eren, témoin de la mort de sa mère dévorée par un titan, n’a qu’un rêve : entrer dans le corps d’élite chargé de découvrir l’origine des titans, et les annihiler jusqu’au dernier…

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Depuis ses débuts L'Attaque des Titans est une véritable claque. Netflix a diffusé la première partie de la saison 3, et la partie 2 est donc évidemment très attendu et à ne pas manquer.

The Girlfriend Experience saison 3 - à partir du 3 mai sur OCS

L'histoire de The Girlfriend Experience

La série se déroule dans le milieu des nouvelles technologies à Londres. Iris, une belle et ambitieuse étudiante en neurosciences accepte des relations sexuelles tarifées. Iris comprend rapidement que ses rendez-vous avec ses clients lui donnent un avantage afin de pénétrer dans le monde de la technologie...

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : The Girlfriend Experience étant une série anthologique, chaque saison a sa part d'originalité. Le concept est le même, évoquer le milieu du sexe tarifié. Pour cette saison 3 l'aspect thriller devrait être encore plus important.

Bloodlands - à partir du 3 mai sur Canal+

L'histoire de Bloodlands

Tom Brannick est un détective de la police nord-irlandaise, surnommé le " Noir irlandais ". Après avoir relié une lettre de suicide à une affaire, une chasse à l'homme débute à l'encontre du policier par un assassin redoutable...

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Derrière Bloodlands il y a la BBC One qui nous a souvent proposé des séries policières passionnantes. Dans celle-ci, l'Irlande du Nord devrait offrir une ambiance bien particulière en évoquant l'ancien conflit nord-irlandais. Un contexte historique utilisé pour raconter une enquête qui s'annonce passionnante.

Star Wars : The Bad Batch - à partir du 4 mai sur Disney+

L'histoire de The Bad Batch

L’escouade Bad Batch - une troupe d’élite de clones expérimentaux génétiquement différente de ceux constituant la grande armée de la République - trouve ses marques dans une galaxie en pleine transformation à l’issue de la Guerre des Clones.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Les fans de Star Wars seront ravis de retrouver une série d'animation dirigée par Dave Filoni, après Star Wars Rebels et Star Wars Resistance. Un nom important qui promet d'approfondir toujours plus l'univers Star Wars.

La Guerre des mondes saison 2 - à partir du 17 mai sur Canal+

L'histoire de La Guerre des mondes

Des astronomes détectent une transmission émanant d’une autre galaxie et qui serait la preuve d’une vie extraterrestre intelligente. Quelques jours plus tard, l’humanité est détruite dans sa quasi-totalité. La série suit les destins d’une poignée de survivants confrontés à la perte de leurs proches et de tous leurs repères, à un exode soudain, violent. Ils vont chercher à comprendre les raisons et mystères de cette invasion.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Après une première saison de bonne facture, on attend la confirmation pour La Guerre des mondes. Le programme de Canal+ a bien su moderniser l'œuvre originale de H.G. Wells en adoptant un style réaliste et porté sur l'humain.

Qui a tué Sara ? saison 2 - à partir du 19 mai sur Netflix

L'histoire de Qui a tué Sara ?

Déterminé à se venger et à prouver qu'il a été accusé du meurtre de sa sœur, Álex se propose de dénicher bien plus que le véritable coupable du crime.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Bonne surprise de Netflix cette année, Qui a tué Sara ? revient déjà pour une saison 2. La plateforme ne tarde pas pour maintenir l'intérêt des spectateurs qui ont répondu présent pour les premiers épisodes. Le mystère reste entier et on attend beaucoup de cette seconde saison.

Lucifer saison 5 partie 2 - à partir du 28 mai sur Netflix

L'histoire de Lucifer

Lassé et mécontent de sa position de seigneur des Enfers, Lucifer Morningstar démissionne et abandonne le trône de son royaume pour la bouillonnante et non moins impure Los Angeles. Dans la Cité des anges, l'ex maître diabolique est le patron d'un nightclub branché : le Lux

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Netflix aime jouer avec notre frustration. Plutôt que de diffuser toute la saison 5 de Lucifer d'une traite, une longue pose a été imposée. On va finalement enfin pouvoir découvrir la fin de cette saison qui s'annonce toujours aussi fun avec l'arrivée... De Dieu !