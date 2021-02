Découvrez le Top des meilleures séries de mars 2021

En mars Marvel lancera sa seconde série du MCU avec "Falcon et le Soldat de l'Hiver", mais il faudra aussi jeter un coup d'œil à une nouvelle production espagnole, à des séries d'animation et des programmes français. On vous résume les séries à voir sur Netflix, Disney+ ou encore Amazon Prime Video.

Pacific Rim: The Black - à partir du 4 mars sur Netflix L'histoire de Pacific Rim: The Black Tandis que des kaijus surgis de l'océan envahissent l'Australie, un ado et sa petite sœur pilotent un jaeger cabossé pour rechercher leurs parents disparus, et survivre. La bande-annonce : Pourquoi regarder : Parce qu'on adore Pacific Rim, et même si la suite n'a pas été glorieuse, on est curieux de voir l'univers se développer davantage cette fois avec une série d'animation.. Les Rivières pourpres saison 3 - à partir du 8 mars sur France 2 L'histoire de Les Rivières pourpres Le commissaire Pierre Niémans et le lieutenant Camille Delaunay, plus soudés que jamais après une série d’enquêtes sombres, complexes et nerveuses, sont une nouvelle fois appelés aux quatre coins de la France. La bande-annonce saison 1 : Pourquoi regarder : On y croyait pas trop, mais la série Les Rivières pourpres a plutôt marché depuis son lancement. Après deux saisons efficaces, on n'est pas contre l'idée de retrouver le duo Olivier Marchal / Erika Sainte dans des enquêtes musclées. Lazy Company - le 12 mars sur Disney+ Star L'histoire de Lazy Company Juin 1944. Le débarquement. L’aéroportée Américaine parachute ses meilleurs hommes au cœur de la France occupée. Les meilleurs ? Pas seulement… Quatre soldats égarés forment une unité improvisée, unis par une totale incompétence pour la guerre et bien décidés à "se planquer en attendant que ça passe". Maladroits, un peu lâches, attachants, ils forment l’unité la plus spéciale des forces armées américaines : quatre abrutis qui, sans vraiment le faire exprès, vont changer le cours de l’histoire... Ils sont la Lazy Company. La bande-annonce : Pourquoi regarder : Lazy Company est une série diffusée sur OCS entre 2013 et 2015. Une comédie faite avec peu de moyens mais particulièrement bien écrite. C'est donc une très bonne nouvelle de voir la série être disponible sur Disney+ dans la section Star. Falcon et le Soldat de l'Hiver - à partir du 19 mars sur Disney+ L'histoire de Falcon et le Soldat de l'Hiver Centrée sur les personnages du Marvel Cinematic Universe, le Soldat de l'hiver et Faucon... La bande-annonce : Pourquoi regarder : S'il faudra attendre encore un moment avant de pouvoir découvrir des nouveaux films Marvel, du côté des séries, ça ne traîne pas. Juste après la diffusion de WandaVision, c'est dans un genre différent, probablement plus classique, qu'on retrouvera les héros Falcon et le Soldat de l'Hiver. Sky Rojo - à partir du 19 mars sur Netflix L'histoire de Sky Rojo Avec les lieutenants de leur proxénète aux trousses, trois femmes assoiffées de liberté embarquent dans une aventure effrénée. La bande-annonce : Pourquoi regarder : Tout simplement parce que la bande-annonce de Sky Rojo est assez déjantée avec des héroïnes aussi charmantes que fatales. Invincible - à partir du 26 mars sur Amazon Prime Video L'histoire de Invincible Après avoir découvert que son père est le super-héros le plus puissant du monde, un ado développe lui aussi des pouvoirs et décide de suivre les traces de son géniteur. La bande-annonce : Pourquoi regarder : Parce qu'à l'origine Invincible est une bande dessinée de Robert Kirkman, rendu célèbre avec The Walking Dead. Et qu'Amazon a déjà cartonné avec une autre série super-héroïque : The Boys. Evidemment Invincible ne devrait pas être aussi irrévérencieuse mais promet d'être explosive !