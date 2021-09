Découvrez le Top des meilleures séries de septembre 2021

C'est la rentrée ! En septembre les séries à suivre sont très nombreuses. Voici notre sélection des programmes à voir sur Netflix, Amazon, Disney+, Canal+ ou encore OCS et Apple TV+.

The Pursuit of Love - à partir du 1er septembre sur Prime Video

L'histoire de The Pursuit of Love

Entre la Première Guerre mondiale et la Seconde, les péripéties amoureuses de Lisa Radlett. Aînée d'une riche famille anglaise, au gré de ses rencontres, elle va connaître les bouleversements sociaux et politiques de la première moitié du XXème siècle.

La bande-annonce :

Jeune & Golri - à partir du 2 septembre sur OCS

L'histoire de Jeune & Golri

C’est l’histoire de Prune, 25 ans, stand-uppeuse en panne d’inspiration, jeune et golri, qui tombe amoureuse de Francis, 47 ans, vieux et dépité. Sauf que Francis a juste oublié de dire à Prune qu’il avait un enfant… Alma, 6 ans, minus et pas marrante du tout. C’est l’histoire de Prune qui devient belle-mère, alors qu’elle a 5 ans d’âge mental. Et que pour elle, cohabiter avec un enfant, c’est cauchemar. A moins qu’elle ne décide d’en faire le sujet de son spectacle, sans le dire à Francis bien sûr. C’est l’histoire de gens qui ne savent apparemment pas se dire les choses les plus importantes, sauf en faisant des blagues. C’est l'histoire d’une maternité moderne et détestée. Mais golri. Mais détestée.

La bande-annonce :

La Casa de papel - partie 5 à partir du 3 septembre sur Netflix

L'histoire de La Casa de papel

Près de trois ans après le braquage de la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre, Rio est capturé et torturé par la police. Pour le libérer, le Professeur reprend le plan d'un braquage organisé par Berlin avant le premier braquage. Le but est d'infiltrer la Banque d'Espagne afin de dérober 9,2 tonnes d'or. En plus d'avoir réuni les survivants de la bande du premier braquage, de nouveaux personnages intègrent l'équipe pour ce deuxième braquage. La conclusion de cette histoire avec la partie 5.

La bande-annonce :

On the Verge - à partir du 6 septembre sur Canal+

L'histoire de On the Verge

Dans un Los Angeles pré-Covid, quatre amies en pleine midlife crisis tentent de jongler entre leur vie familiale et leur vie professionnelle. Pour Justine, cheffe française dans un restaurant à la mode, Anne, styliste débordée, Ella, avec ses trois enfants de trois pères différents, et Yasmin, qui tente de sortir d’un congé maternité de 12 ans, le quotidien est un numéro d’équilibriste le plus souvent rock’n’roll !

La bande-annonce :

American Horror Stories - à partir du 8 septembre sur Disney+

L'histoire de American Horror Stories

Spin-off d'American Horror Story centré sur des histoires de fantômes différentes à chaque épisode.

La bande-annonce :

Lucifer - saison 6 à partir du 10 septembre sur Netflix

L'histoire de Lucifer

Derniers épisodes de la série. Lucifer est désormais Dieu et Chloé a pu quitter le Paradis.

La bande-annonce :

Scenes from a Marriage - à partir du 13 septembre sur OCS

L'histoire de Scenes from a Marriage

Adaptation de la mini-série (devenue un film) d'Ingmar Bergman, qui se penche sur les notions d'amour, haine, désir, monogamie, mariage et divorce à travers un couple d'Américains contemporains.

La bande-annonce :

Sex Education - saison 3 à partir du 17 septembre sur Netflix

L'histoire de Sex Education

Nouvelle année à Moordale ! Otis multiplie les relations sexuelles, Eric et Adam sont officiellement en couple et Jean attend un enfant. Pendant ce temps, une nouvelle proviseure, Hope tente de remettre Moordale sur le chemin de l'excellence, Aimee découvre le féminisme, Jackson a le béguin et un message vocal oublié remonte à la surface. Préparez-vous à des animaux comme preuve d’engagement, des phénomènes extraterrestres, des cupcakes en forme de vulve et encore plus de Madame Groff.

La bande-annonce :

The Morning Show - saison 2 à partir du 17 septembre sur Apple TV+

L'histoire de The Morning Show

Portrait sans concession des coulisses d'une matinale télé aux Etats-Unis, où l’ego, les ambitions et la quête éperdue du pouvoir génèrent des tensions au sein de l'équipe.

La bande-annonce :

Star Wars: Visions - à partir du 22 septembre sur Disney+

L'histoire de Star Wars: Visions

Une série d'anthologies de courts métrages d'animation célébrant Star Wars produit par des studios japonais prestigieux.

La bande-annonce :