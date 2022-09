Découvrez le Top des meilleures séries de septembre 2022

C'est la rentrée aussi pour les séries. De nombreuses nouveautés seront à découvrir en septembre sur les chaînes et plateformes de streaming Netflix, OCS, Disney+, Canal+, Amazon Prime Video ou encore Arte. Voici nos conseils.

Détox - le 1er septembre sur Netflix

L'histoire de Détox :

Confrontées à la toxicité de leur rapport à Internet, Léa et Manon, cousines et colocs, décident de faire une detox digitale pendant un mois. 30 jours pour arrêter d’être obsédée par son ex pour l’une, 30 jours pour oublier un vilain bad buzz pour l’autre… Plus facile à dire qu’à faire. Surtout quand la famille s’en mêle…

Tiphaine Daviot et Manon Azem forment un super duo comique dans cette nouvelle série française de Netflix.

La bande-annonce :

Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir - le 2 septembre sur Prime Video

L'histoire de Les Anneaux de pouvoir :

Commençant à une époque de paix relative, la série suit un ensemble de personnages, à la fois familiers et nouveaux, alors qu’ils affrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Monts Brumeux, aux forêts majestueuses de la capitale Elfique de Lindon, à l’île royaume à couper le souffle de Númenor, et jusqu’aux confins les plus éloignés du monde, ces royaumes et personnages bâtiront des légendes qui continueront d’exister bien longtemps après leur mort. L'intrigue se déroule plusieurs milliers d’années avant les événements des livres J.R.R. Tolkien "Le Hobbit" et "Le Seigneur des Anneaux".

Après House of the Dragon, l'autre série ambitieuse de fantasy.

La bande-annonce :

Devil in Ohio - le 2 septembre sur Netflix

L'histoire de Devil in Ohio :

La psychiatre Suzanne Mathis accueille chez elle une étrange jeune fille échappée d'une secte obscure et voit sa vie bouleversée par cette arrivée qui menace de détruire sa famille. L'occasion de retrouver Emily Deschanel de Bones et Madeleine Arthur d'À tous les garçons que j'ai aimés.

Devil in Ohio ©Netflix

Rick et Morty saison 6 - le 4 septembre sur Adult Swim

L'histoire de Rick et Morty :

Rick est un scientifique âgé et déséquilibré qui a récemment renoué avec sa famille. Il passe le plus clair de son temps à entraîner son petit-fils Morty dans des aventures extraordinaires et dangereuses, à travers l'espace et dans des univers parallèles. Ajoutés à la vie de famille déjà instable de Morty, ces événements n'amènent qu'un surcroît de stress pour Morty, à la maison et à l'école...

On ne s'ennuie jamais avec Rick et Morty, toujours aussi créative après six saisons.

La bande-annonce :

La Guerre des mondes saison 3 - le 5 septembre sur Canal+

L'histoire de La Guerre des mondes saison 3 :

Dans ce nouveau chapitre explosif, la lutte entre les survivants et les aliens atteint un nouveau tournant quand un phénomène étrange s’empare de la population à travers le monde. Les survivants devront unir leurs forces pour empêcher une nouvelle catastrophe planétaire et sauver l’humanité.

Une dernière saison pour conclure ce projet ambitieux de Canal+.

La bande-annonce :

Cars sur la route - le 8 septembre sur Disney+

L'histoire de Cars sur la route :

Les aventures de Lightning McQueen et Mater lors de leur voyage à travers le pays.

Un programme qui devrait ravir les plus jeunes et les adeptes de la saga Cars.

La bande-annonce :

Tokyo Vice - le 15 septembre sur Canal+

L'histoire de Tokyo Vice :

À Tokyo, le reporter américain Jake Adelstein, âgé de 24 ans, intègre le service police et justice du « Yomiuri Shimbun », le plus grand quotidien japonais. Alors qu’il collabore avec la police locale, il est contacté par la mafia. Il devient un interlocuteur des yakusas tout en continuant d’être un informateur de la police. Mais cette position ambivalente n’est pas sans danger.

Une plongée dans le monde du crime au Japon offerte par Michael Mann, producteur et réalisateur du pilote.

La bande-annonce :

Andor - le 21 septembre sur Disney+

L'histoire d'Andor :

Une série prequel consacrée au personnage de Cassian Andor, apparu au cinéma dans le film Rogue One...

La nouvelle série Star Wars permet de retrouver Diego Luna dans son rôle de Cassian.

La bande-annonce :

Les Papillons noirs - le 22 septembre sur Arte :

L'histoire de Les Papillons noirs :

Adrien, 40 ans, romancier tourmenté, écrit en attendant l’inspiration la vie d’illustres inconnus. Un vieil homme l’embauche pour lui raconter sa plus grande histoire d’amour : Solange, l’histoire d’une vie…

Une romance mortelle et sordide avec notamment Nicolas Duvauchelle et Niels Arestrup

La bande-annonce :