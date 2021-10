Découvrez le Top des meilleures séries d'octobre 2021

Entre le retour des zombies de "World Beyond", de la famille dealeuse de cannabis de "Family Business", et l'arrivée d'extraterrestres dans "Invasion", il y a beaucoup de choses à voir en octobre. Voici notre sélection des séries à voir sur Netflix, Amazon, Disney+, Canal+ ou encore OCS et Apple TV+.

The Walking Dead : World Beyond - saison 2 le 4 octobre sur Prime Video L'histoire de The Walking Dead : World Beyond Ce second spin-off de la franchise The Walking Dead est consacré à la première génération de survivants ayant grandi après le déclenchement de l'apocalypse. Jusqu'alors protégées des dangers du monde post-apocalyptique, Iris et Hope Bennett décident de quitter la sécurité du seul foyer qu’elles n’aient jamais connu pour venir en aide à leur père. Accompagnées d'autres adolescents, les jeunes filles entreprennent un long voyage à travers le pays. Aucun doute que tous les membres du groupe sortiront de ce périple changés à jamais. Si certains trouveront en eux la force de se comporter en héros, d’autres pourraient basculer dans le camp du mal... La bande-annonce : Family Business - saison 3 le 8 octobre sur Netflix L'histoire de Family Business saison 3 Kidnappés par Penelope Cavillan, les Hazan se retrouvent aux mains du Cartel. Ils vont devoir mettre en place un plan pour se libérer. A Paris, Aida, Clémentine et Youssef, vont tout faire pour les retrouver. La bande-annonce : Validé - saison 2 le 11 octobre sur Canal+ L'histoire de Validé saison 2 Un an après la mort tragique de Clément, William et Brahim lancent le label Apash Music pour honorer la mémoire de leur ami. Ils misent tout sur Sara, une jeune rappeuse qui, en plus de son combat pour exister en tant que femme dans le rap game, voit son passé trouble ressurgir... La bande-annonce : You - saison 3 le 15 octobre sur Netflix L'histoire de You saison 3 Désormais mariés et parents d'un petit bébé, Love et Joe essaient de vivre normalement dans les faubourgs cossus de Madre Linda. Mais les habitudes ont la peau dure... La bande-annonce : Souviens-toi l'été dernier - le 15 octobre sur Prime Video L'histoire de Souviens-toi l'été dernier Souviens-toi... l'été dernier est une série policière autour de l'entrée dans l'âge adulte. Dans une ville hawaïenne ensoleillée au mystérieux passé, un accident tragique pousse un groupe d'amis à partager un lourd secret. Un an plus tard, un membre du groupe reçoit un message menaçant. Les amis savent désormais que quelqu'un compte leur faire payer l'été dernier. La bande-annonce : Stargirl - le 15 octobre sur Salto L'histoire de Stagirl Courtney Witmore, alias Stargirl, alors lycéenne, s'associe avec la Justice Society of America pour combattre les méchants du passé et du présent. La bande-annonce : Succession - saison 3 le 18 octobre sur OCS L'histoire de Succession saison 3 Pris en embuscade par son fils rebelle Kendall, Logan Roy se retrouve dans une position périlleuse, se démenant pour sécuriser des alliances familiales, politiques et financières. Les tensions montent alors qu'une âpre bataille d'entreprises menace de se transformer en une véritable guerre civile familiale. La bande-annonce : Invasion - le 22 octobre sur Apple TV+ L'histoire de Invasion Des aliens envahissent la Terre depuis quatre continents : la ville de New York aux Etats-Unis en Amérique du Nord, la ville de Manchester au Royaume-Uni en Europe, au Maroc en Afrique et au Japon en Asie. La bande-annonce :