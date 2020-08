Top des meilleures séries de août 2020

On fait le point sur les nouveautés d'août et les séries en cours à découvrir sur Netflix, Canal+, OCS, Amazon ou depuis les Etats-Unis. Ce mois-ci, le programme est assez réduit mais on a tout de même pu tirer quelques séries qui valent le coup !

Umbrella Academy saison 2 - à partir du 31 juillet sur Netflix

L'histoire de Umbrella Academy :

À la mort de leur père, des frères et sœurs aux pouvoirs extraordinaires découvrent des secrets de famille traumatisants et une menace terrible qui plane sur l'humanité.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : La première saison mettait bien en place l'univers et on attend de voir comment la saison 2 évoluera. Donnant que dans les prochains épisodes on verra les différents personnages être éparpillés à travers le temps. Une bonne idée qui devrait permettre de maintenir l'intérêt pour la série.

The Fugitive - à partir du 3 août sur Quibi

L'histoire de The Fugitive :

Los Angeles. A la suite d'une attaque à la bombe dans une rame de métro, l'ouvrier Mike Russo, qui était à bord avec sa famille, se voit accuser d'être l'auteur de l'acte terroriste. Alors que sa vie et celle de ses proches sont en sursis, Mike doit trouver le véritable auteur de cette action malveillante avant que le légendaire policier Clay Bryce ne l'appréhende...

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Même si les séries Quibi ont pour l'instant du mal à se faire remarquer, sur le papier, les projets ont souvent l'air intéressant. Là, c'est surtout le fait de retrouver Kiefer Sutherland dans un rôle "à la 24 heures chrono" puisqu'il sera le policier qui traque Mike Ferro (Boyd Holbrook). Suffisant pour qu'on y jette un oeil.

The 100 saison 7 (suite) - à partir du 5 août sur The CW

L'histoire de The 100 :

Après une apocalypse causée par l'Homme lors d'une troisième guerre mondiale, les 318 survivants recensés se réfugient dans des stations spatiales et parviennent à y vivre et à se reproduire, atteignant le nombre de 4000. Mais 97 ans plus tard, le vaisseau mère, The Ark, est en piteux état. Une centaine de jeunes délinquants emprisonnés au fil des années pour des crimes ou des trahisons sont choisis comme cobayes par les autorités pour redescendre sur Terre et tester les chances de survie. Dans la saison 7, l'aventure se poursuit sur le nouveau monde, Sanctum et la Planète Alpha.

La bande-annonce de l'épisode 10 :

Pourquoi regarder : Bien que la saison 7 a débuté il y a plusieurs semaines sur la CW aux Etats-Unis, la chaîne a marqué une pause après un épisode 9 tendu. La suite verra Clarke se confronter directement à de nouveaux ennemis en tentant de ramener ses amis dans le droit chemin. La saison 7 étant la dernière, chaque épisode est désormais scruté avec intérêt.

Lovecraft Country - à partir du 16 août sur OCS

L'histoire de Lovecraft Country :

Dans l'Amérique raciste des années 1950, Atticus Black, un jeune homme de 25 ans, embarque avec son amie Letitia et son oncle George dans un road trip à la recherche de son père disparu. Sur la route, ils rencontrent des monstres fantastiques, ainsi que des monstres bien réels...

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Parce que derrière Lovecraft Country il y a à la production deux noms qu'on ne présente plus :Jordan Peele et J.J. Abrams. Avec eux à bord, et HBO pour la diffusion, on peut s'attendre à une série de qualité qui devrait marquer les esprits, comme en atteste la bande-annonce.

Miracle Workers saison 2- à partir du 18 août sur Warner TV

L'Histoire de Miracle Workers saison 2 :

En des temps très difficiles à l'époque médiévale, des villageois s'efforcent de rester optimistes malgré de fortes inégalités de revenus, une santé déplorable et une ignorance généralisée.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : A l'origine Warner TV devait diffuser la saison 2 de Miracle Workers en avril, mais en raison de la pandémie, ce n'est qu'à partir du 18 août qu'on pourra retrouver Daniel Radcliffe dans cette très bonne comédie. Si la première saison nous emmenait au paradis, la seconde se déroulera donc au Moyen-Âge avec un ton toujours décalé.

Biohackers - à partir du 20 août sur Netflix

L'histoire de Biohackers :

Inscrite en médecine pour se rapprocher d'un professeur qu'elle pense impliqué dans sa propre tragédie familiale, Mia se retrouve plongée dans l'univers du biohacking.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Il y a pour l'instant beaucoup d'interrogation sur Biohackers. La série s'annonce pleine de mystère et on est toujours curieux de voir ce qui se fait ailleurs qu'aux Etats-Unis ou en France. Ici, il s'agit d'une série allemande créée par Christian Ditter, réalisateur de Célibataire, mode d'emploi.

Lucifer saison 5 - à partir du 21 août sur Netflix

L'histoire de Lucifer :

Lassé et mécontent de sa position de "Seigneur des Enfers", Lucifer Morningstar démissionne et abandonne le trône de son royaume pour la bouillonnante et non moins impure Los Angeles, où il rencontre Chloe Decker, une policière qui résiste à ses charmes et lui met constamment des bâtons dans les roues.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Pendant longtemps les fans de Lucifer ont réclamé une nouvelle saison après l'annulation de la Fox et la récupération du show par Netflix. Un désir finalement exaucé avec cette saison 5 qui s'annonce très surprenante puisque, dès la bande-annonce, on apprend la venue de Michael, le frère jumeau de Lucifer, qui compte bien chambouler sa vie.