Top des meilleures séries de décembre 2020

Pour la fin d'année et pour bien passer les fêtes au chaud, voici les séries de décembre à découvrir sur Netflix, Canal+, OCS, ou encore Amazon Prime Video. Un beau programme pour finir 2020.

The Wilds - à partir du 11 décembre sur Amazon Prime Video

L'histoire de The Wilds

Des adolescentes toutes très différentes se retrouvent coincées sur une île, ignorant qu'elles font en réalité l'objet d'une expérimentation sociale très élaborée...

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Sur le papier The Wilds ressemble à une version pour adolescents de Lost. On ne sait pas encore si la partie mystère sera vraiment pertinente ou simplement un prétexte pour évoquer des sujets de société dans l'air du temps, mais cela reste intrigant.

Après toi le chaos - à partir du 11 décembre sur Netflix

L'histoire de Après toi le chaos

Raquel, jeune enseignante en littérature, revient dans la ville natale de son mari et découvre toutes les choses qu'il lui cachait.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Il s'agit de la nouvelle série du créateur d'Elite, série à succès de Netflix. Ce nouveau show promet suspense et romances avec, comme autre point commun avec Elite, la présence de l'acteur Aron Piper, interprète d'Ander dans le précédent programme.

Tiny Pretty Things - à partir du 14 décembre sur Netflix

L'histoire de Tiny Pretty Things

Chicago. Des danseurs de ballet de haut niveau venant d'horizons diverses intègrent l'école "Archer School of Ballet" dans l'espoir de faire parti de la compagnie professionnelle "City Works Ballet". La compétition va être rude. Certains connaîtront une ascension fulgurante tandis que d'autres, la chute...

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : L'univers de la danse classique n'est pas si souvent montré à l'écran. Au cinéma on se souvient de Black Swan, tandis que sur le petit écran la série Flesh and Bone est très appréciable. À voir si Tiny Pretty Things parviendra à faire aussi bien avec son intrigue criminel qui semble ouvrir la show.

3615 Monique - à partir du 17 décembre sur OCS

L'histoire de 3615 Monique

Dans la France du début des années 80 encore empreinte des années Giscard, Simon, Tony et Stéphanie incarnent une nouvelle génération prête à tout pour s’approprier cette nouvelle décennie sans pour autant savoir concrètement ce qu’ils vont bien pouvoir faire de leur vie. Du fin fond de leur banlieue parisienne, leur idée révolutionnaire va contribuer à la désinhibition sexuelle de tout un pays. 3615 Monique, c’est l’histoire de la collaboration de ces trois étudiants qui, malgré leur inimitié, vont tout faire pour réaliser leur projet fou et le révéler au monde.

Extrait :

Pourquoi regarder : Rien que le titre donne le ton ! En renvoyant les plus de trente ans à ce bon vieux minitel et à une sorte d'équivalent du téléphone rose, cette nouvelle comédie d'OCS s'annonce aussi drôle que nostalgique.

El Cid - à partir du 18 décembre sur Amazon Prime Video

L'histoire de El Cid

Un homme pris entre deux mondes et deux cultures. Un noble, un héros, un mercenaire, un vassal, mais aussi un homme qui aurait pu être roi. El Cid avait des siècles d'avance sur son temps et a été transcendé par sa propre légende.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Les fans de La Casa de Papel seront heureux de retrouver Jaime Lorente (Denver) cette fois sur Prime Video. Changement d'ambiance pour l'acteur avec un drame historique qui s'annonce épique.

Crossing Swords - à partir du 21 décembre sur MyCanal

L'histoire de Crossing Swords

Patrick est un paysan au bon cœur qui décroche un poste d'écuyer convoité au château royal. Cependant, son travail de rêve se transforme rapidement en cauchemar lorsqu'il apprend que son royaume bien-aimé est dirigé par un nid de frelons de monarques, d'escrocs et de charlatans excités. Pire encore, la vaillance de Patrick a fait de lui le mouton noir de sa famille, et maintenant ses frères et sœurs criminels sont revenus pour faire de sa vie un enfer. Guerre, meurtre, nudité frontale complète - Qui savait que les gens aux chevilles aux couleurs vives menaient des vies si excitantes ?

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Ne vous fiez pas à son design en apparence enfantin. Crossing Swords s'annonce comme une comédie totalement décalée. Avec ses petits personnages aux allures de Playmobil, filmés en motion capture, la série devrait se permettre toutes les folies.