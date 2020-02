Top des meilleures séries de février 2020

Vous avez aimé ? Partagez :

En février, des séries phares seront de retour avec de nouvelles saisons très attendues. On fait le point sur les nouveautés et les séries en cours à découvrir sur Netflix, Canal+, OCS, Amazon ou les chaînes américaines.

The Sinner saison 3 – à partir du 6 février sur USA Network

L’histoire : Le détective Harry Ambrose enquête sur un tragique accident de voiture survenu à la périphérie de Dorchester, dans le nord de l’État de New York. La découverte d’un crime caché l’entraîne dans l’affaire la plus dangereuse et la plus troublante de sa carrière.

Pourquoi regarder : Dans le genre série d’enquêtes, The Sinner est parvenue dès sa première saison à sortir du lot. Etant une série anthologique, sa saison 3 va redistribuer les cartes, en gardant comme point commun le détective Harry Ambrose. La bande-annonce promet un nouveau mystère à résoudre pour ce dernier et une saison captivante. On espère rapidement une diffusion en France.

Locke and Key – à partir du 7 février sur Netflix

L’histoire : Après le meurtre de leur père, trois frères et sœurs emménagent dans une maison aux clés magiques dans cette série adaptée des BD de Joe Hill et Gabriel Rodríguez.

Pourquoi regarder : Déjà parce que à l’écriture on retrouve Joe Hill, le fils de Stephen King, et que sa bande dessinée, entre fantastique et horreur, rappelle un certain H.P. Lovecraft. Curieux de voir ce que Netflix proposera.

Homeland saison 8 – à partir du 10 février sur MyCanal

L’histoire : Carrie est rappelée par Saul. Devenu conseiller à la sécurité nationale du nouveau Président des États-Unis, Saul est chargé de négocier la paix avec les talibans d’Afghanistan, et compte sur l’expérience de sa protégée pour servir sa cause dans ce pays à haut risque. Carrie va affronter le puissant leader Haissam Haqqani qu’elle avait déjà traqué il y a des années.

Pourquoi regarder : Il est vrai que Homeland a eu des hauts et des bas, mais à chaque saison, il y a la curiosité de voir comment Carrie parviendra à relever la tête et à faire face à une Amérique troublée. Probablement encore une des séries les plus intéressantes sur l’Amérique post-11 septembre.

Narcos Mexico saison 2 – à partir du 13 février sur Netflix

L’histoire : Suite à la disparition de l’agent de la DEA Kiki Camarena (Michael Peña), le cartel dominé par Félix Gallardo (Diego Luna) est plus que jamais dans le viseur des américains.

Pourquoi regarder : Narcos est un des meilleurs titres qu’on peut trouver sur Netflix en ce moment. Une plongée fascinante dans le monde du trafic de drogues, et plus particulièrement au Mexique où le cartel de Guadalajara est en plein essor.

Rick and Morty saison 4 en VF – à partir du 14 février sur Adult Swim

L’histoire : La suite des aventures de l’inventeur dingue Rick et de son petit-fils Morty.

Pourquoi regarder : Parce que Rick and Morty est une série complètement folle, hilarante, et traversée par des moments de pure beauté et d’émotion. Si la VOST de cette saison 4 était déjà disponible, la VF arrive enfin sur Adult Swim.

Hunters – à partir du 21 février sur Amazon Prime Vidéo

L’histoire : Des groupes de chasseurs de nazis, dans l’Amérique des années 1970, sont en quête de justice et assoiffés de vengeance. Ils vont traquer et tuer des centaines de nazis qui, avec l’aide du gouvernement américain, ont échappé aux forces de l’ordre et ont réussi à se fondre dans la société.

Pourquoi regarder : Tout simplement parce que Al Pacino dans une série, ça n’arrive pas tous les jours. Et quand en plus il joue le leader d’un groupe chargé de traquer des nazis aux Etats-Unis dans les 70’s, on ne peut qu’être curieux de voir le résultat.

The Walking Dead saison 10, 2ème partie – à partir du 24 février sur OCS

L’histoire : Deuxième partie de la saison 10 de The Walking Dead qui voit les survivants continuer d’essayer d’échapper aux zombies.

Pourquoi regarder : Parce que The Walking Dead a eu un regain d’intérêt ces derniers temps et que cette seconde partie de la saison 10 devrait aller en s’améliorant.

Better Call Saul saison 5 – à partir du 24 février sur Netflix

L’histoire : La décision de Jimmy McGill de pratiquer le droit en tant que » Saul Goodman » provoque des changements inattendus auprès de ceux qui se trouvent dans son entourage…

Pourquoi regarder : Parce que Better Call Saul est une véritable rareté : une série spin-off quasiment aussi bien que la série dont elle est tirée : Breaking Bad.

Veronica Mars saison 4 – à partir du 25 février sur Warner TV

L’histoire : La réputation de Neptune et son activité touristique sont mises à mal lorsque des étudiants fêtards sont retrouvés assassinés en pleine période du Spring Break. La famille de l’une des victimes fait appel à Mars Investigations pour retrouver le meurtrier de leur fils. Une fois encore, Veronica est embarquée dans une enquête aux rebondissements multiples, où le danger est omniprésent.

Pourquoi regarder : Parce que Veronica Mars est une série culte des années 2000. Et que son retour pour une saison 4 a vraiment de quoi faire plaisir. Mais si en plus on peut désormais la voir en France grâce à Warner TV, on ne va pas se faire prier.