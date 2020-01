Top des meilleures séries de janvier 2020

Vous avez aimé ? Partagez :

Janvier 2020, une nouvelle année et donc également un paquet de nouvelles séries à découvrir. On fait le point sur les nouveautés et les séries en cours à découvrir sur Netflix, Canal+, OCS, Amazon ou les chaînes américaines.

Dracula – à partir du 1er janvier sur Netflix

L’histoire : Transylvanie, Roumanie. 1897. Le Comte Dracula boit du sang tout en dessinant ses futurs projets contre le Londres victorien…

Pourquoi regarder : Dracula est une figure mythique de la littérature et du cinéma, alors quand Mark Gatiss et Steven Moffat (Sherlock) se chargent de la création pour une série Netflix, on se doit de jeter un œil.

The Outsider – à partir du 12 janvier sur OCS (US+24)

L’histoire : Le corps atrocement mutilé d’un garçon de onze ans est retrouvé dans une petite ville de l’Oklahoma. Les empreintes digitales et l’ADN présents sur les lieux du crime désignent aussitôt le coupable : Terry Maitland, l’un des habitants les plus respectés de la ville, entraîneur de l’équipe locale de baseball. L’affaire semble évidente à un détail près : Terry Maitland a un alibi en béton. Il était en effet à plusieurs centaines de kilomètres au moment où le meurtre a été commis…

Pourquoi regarder : Parce qu’il s’agit d’une nouvelle adaptation de Stephen King, mais cette fois par HBO. Et avec Richard Price à la création, on a la une série fascinante qui fait se rencontrer le réalisme d’une enquête et fantastique.

Crisis on Infinite Earths parties 4 et 5 – à partir du 14 janvier sur CW

L’histoire : Les deux dernières parties du crossover du Arrowverse qui voit les super-héros affronter l’Anti-Monitor pour sauver les univers.

Pourquoi regarder : Parce que comme au-dessus, il s’agit de la fin du crossover et que les cartes seront redistribuées après. Mais surtout, la partie 5 marque le début de Legends of Tomorrow saison 5, tandis que la partie 4 rapproche de plus en plus de la fin d’Arrow.

The New Pope – à partir du 17 janvier sur Canal+

L’histoire : Pie XIII est dans le coma. Après un premier conclave tumultueux, Sir John Brannox, un aristocrate anglais modéré, charmant et sophistiqué, est placé sur le trône papal. Ce nouveau pape parfait dissimule en fait des secrets et fait preuve d’une certaine fragilité.

Pourquoi regarder : Paolo Sorrentino magnifie son portrait décalé mais jamais décadent d’un pape 2.0 avec The New Pope. Et en plus de retrouver Jude Law, on a cette fois également John Malkovich qui est de la partie.

Sex Education saison 2 – à partir du 17 janvier sur Netflix

L’histoire : Otis doit désormais apprendre à contrôler ses tous nouveaux désirs et pulsions pour avancer dans sa relation avec sa petite-amie Ola, tout en gérant ses rapports tendus avec Maeve. Pendant ce temps, le lycée Moordale est touché par une épidémie de chlamydia, soulignant le besoin urgent d’offrir aux élèves une meilleure éducation sexuelle. De nouveaux étudiants arrivent en ville et remettent en cause le status-quo.

Pourquoi regarder : Après une première saison qui mettait les bases d’une série drôle et sympathique, la saison 2 de Netflix ne cesse de nous surprendre.

Avenue 5 – à partir du 19 janvier sur OCS (US+24)

L’histoire : A la fin du XXIème siècle, le tourisme spatial n’est plus un fantasme mais une réalité qui rapporte des milliards de dollars. Fleuron de cette industrie, le paquebot spatial Avenue 5 embarque pour Saturne, emmené par le capitaine Clark. Mais cette traversée de la galaxie ne sera pas de tout repos, et les nerfs de l’équipage vont être soumis à rude épreuve.

Pourquoi regarder : Parce que c’est l’occasion de retrouver Hugh Laurie cette fois dans une comédie d’Armando Iannucci, à qui l’ont doit Veep. Et que le simple décors (une croisière spatiale) a de quoi attiser la curiosité.

Star Trek Picard – à partir du 23 janvier sur Amazon Prime (US+24)

L’histoire : Les nouvelles aventures de Jean-Luc Picard, capitaine de l’U.S.S. Enterprise dans la série Star Trek la nouvelle génération.

Pourquoi regarder : Tout simplement parce que cela marque le grand retour de Patrick Stewart dans son rôle culte.

Ragnarok – à partir du 31 janvier sur Netflix

L’histoire : Une petite ville de Norvège confrontée à des hivers chauds et à des pluies torrentielles semble promise à un nouveau Ragnarok… sauf si quelqu’un intervient à temps.

Pourquoi regarder : La série semble épouser autant les codes du teen drama que du genre fantastique, en incluant de nombreux éléments de la mythologie nordique.