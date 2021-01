Top des meilleures séries de janvier 2021

2021 va démarrer en trombe du côté des séries. De nouveaux shows sont très attendus. On vous résume nos choix avec les séries de janvier à découvrir sur Netflix, Canal+, Disney+, ou encore Amazon Prime Video.

La Promesse - à partir du 7 janvier sur TF1 (disponible sur Salto)

L'histoire de La Promesse

Que peut-il arriver de pire pour un policier ? Certainement une enquête non résolue. C’est ce qui se passe au lendemain de Noël 1999. Charlotte Meyer, une petite fille de 11 ans, disparaît sans laisser de traces. Le capitaine Pierre Castaing, en charge de l’enquête, échoue à la retrouver. Où est-elle passée ? Le mystère reste entier... À quelques centaines de kilomètres de là, une jeune enquêtrice se trouve confrontée à une disparition similaire.. .

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : La Promesse n'a rien de révolutionnaire mais se présente comme un polar efficace qui respecte les codes du genre. Et puis, de manière générale, les séries d'enquêtes ont toujours quelque chose de captivant.

Lupin - à partir du 8 janvier sur Netflix

L'histoire de Lupin

Une version contemporaine de l'histoire d'Arsène Lupin, célèbre gentleman cambrioleur passé maître dans l'art du déguisement...

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Arsène Lupin est un personnage emblématique de la littérature, inventé par Maurice Leblanc. Il est intéressant de voir une nouvelle version du personnage à notre époque. Cette fois, il s'agit d'Assane Diop dont le père meurt après avoir été accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Incarné par Omar Sy, il va s'inspirer du célèbre Arsène Lupin pour le venger.

American Gods saison 3 - à partir du 11 janvier sur Prime Video

L'histoire d'American Gods

Un homme sortant de prison rencontre un vieil escroc qui l'embauche comme garde du corps, et l'entraîne dans un long périple à travers les Etats-Unis. L'ex-détenu découvrira alors que son "patron" est un ancien dieu nordique en plein combat contre les divinités modernes : Internet, les voitures, la télévision, et tous les nouveaux médias.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : On peut dire qu'elle se sera fait attendre cette saison 3 d'American Gods ! Une première saison en 2017, une autre en 2019 et puis... Rien. On pensait bien que s'en était terminé du show exigeant de Bryan Fuller, marquant visuellement mais assez lourd dans l'écriture. Finalement, la saison 3 arrive bel et bien en ce début d'année 2021. On est donc curieux de voir le résultat.

OVNI(s) - à partir du 11 janvier sur MyCanal

L'histoire d'OVNI(s)

1978. Didier Mathure, brillant ingénieur spatial, voit son rêve partir en fumée lorsque sa fusée explose au décollage. Alors qu’il pensait avoir touché le fond, il est muté à la tête d’un bureau d’enquête spécialisé dans les ovnis géré par une équipe qui donne effectivement l’impression de vivre sur une autre planète. Sa mission : trouver des explications scientifiques aux apparitions de soucoupes volantes qui défraient la chronique...

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Parce que les créations originales Canal+ sont souvent de qualité. Ici, on s'attend à quelque chose de complètement fou avec l'ambiance 70's et la thématique des OVNIS.

WandaVision - à partir du 15 janvier sur Disney+

L'histoire de WandaVision

Wanda Maximoff alias Scarlet Witch et Vision sont des super-héros, vivant dans une banlieue idéalisée mais commençant à soupçonner que tout n’est peut-être pas ce qu'il paraît être...

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Probablement la série la plus attendue de ce début d'année puisqu'il s'agit du premier show Marvel de Disney+ directement lié au MCU (Marvel Cinematic Universe). À défaut d'avoir eu des films Marvel en 2020, on pourra se rattraper avec cette série qui s'annonce étrange, pleine de mystère et qui devrait donner des pistes sur la suite du MCU.

La Colo du Crétacé saison 2 - à partir du 22 janvier sur Netflix

L'histoire de La Colo du Crétacé

6 adolescents sont envoyés dans un nouveau camp d'aventures sur Isla Nublar, mais lorsque les dinosaures de l'île font des ravages, les campeurs se retrouvent coincés sur place. Coupés du monde extérieur, ils doivent apprendre à faire connaissance pour survivre.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Si le design de l'animation peut ne pas plaire à tout le monde, l'aventure de La Colo du Crétacé est elle particulièrement prenante. L'univers de Jurassic Park fonctionne toujours et on a hâte de découvrir cette saison 2, à peine 4 mois après la diffusion de la saison 1 !