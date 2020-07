Top des meilleures séries de juillet 2020

On fait le point sur les nouveautés de juillet et les séries en cours à découvrir sur Netflix, Canal+, OCS, Amazon ou qui débuteront aux US. Au programme de l'horreur avec Swamp Thing et la série The Grudge, du fantastique avec Cursed ou encore de la comédie-romantique avec Love Life.

Swamp Thing - à partir du 1er juillet sur Amazon Prime Vidéo

L'histoire de Swamp Thing : L'apparition d'un virus mortel amène la chercheuse du CDC Abby Arcane à retourner dans sa ville natale, en plein coeur des marais en Louisiane. Elle trouve très vite une aide inattendue en la personne d'Alec Holland, un scientifique aux théories étonnantes. Ce dernier lui est malheureusement tragiquement enlevé. Alors que des forces surnaturelles font leur apparition, Abby réalise bientôt que la Créature qu'elle a vu émerger hors de l'eau n'est autre qu'Alec lui-même.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Swamp Thing est une série du DC Universe et était inédite en France jusqu'à présent. C'est une bonne nouvelle qu'elle arrive sur Amazon car la proposition est intéressante : aborder l'univers super-héroïque par l'horreur. Malheureusement la série a été annulée avant même sa diffusion. La production a donc remonté la série pour qu'elle puisse tenir sur dix épisodes.

Ju-On Origins - à partir du 3 juillet sur Netflix

L'histoire de Ju-On Origins : Un chasseur de phénomènes paranormaux cherche désespérément une maison maudite où une mère et son enfant ont été les victimes d'un drame il y a bien longtemps.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : en France la saga Ju-on est plus connue sous le titre The Grudge. Plusieurs films ont été réalisés, ainsi que des remakes, avec toujours cette même thématique de maison hantée. Ju-on est un classique du J-Horror (cinéma d'horreur japonais) on est donc bien curieux de voir ce que donnera cette adaptation en série par Netflix.

Stateless - à partir du 8 juillet sur Netflix

L'histoire de Stateless : Quatre étrangers se retrouvent coincés dans un centre de détention pour immigrés australien. Chaque personnage aborde les contradictions de la protection et du contrôle des frontières de son point de vue.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Au-delà de son récit qui s'annonce pertinent, Stateless a avec elle un casting de choix: Yvonne Strahovski dans le rôle principal, mais également Dominic West et Cate Blanchett. Cette dernière est également à la création du show.

Love Life - à partir du 9 juillet sur OCS

L'histoire de Love Live : Chaque saison retracera la quête de l’amour d’un protagoniste différent et chaque épisode relatera l’histoire d’une de leurs relations. La première saison est centrée sur Darby.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Love Life est la première création de la nouvelle plateforme américaine HBO Max. Si son récit n'a rien de révolutionnaire, la série bénéficie tout de même de la très sympathique Anna Kendrick, qui a elle seule justifie qu'on s'intéresse au programme.

Brassic saison 2 - à partir du 13 juillet sur Canal+ Séries

L'histoire de Brassic : Dans le Lancashire, en Angleterre, une bande d'amis déjantés tente de trouver de l'argent facile et se retrouve toujours dans des situations périlleuses. Vinnie, leur "leader", est par ailleurs atteint d'un trouble bipolaire.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Avec Brassic on retrouve tout ce qu'on aime dans les séries anglaises. Un style poisseux, des personnages déjantés mais attachants et des situations aussi improbables qu’hilarantes. La première saison était un très bon divertissement, on a donc hâte de voir la suite.

Cursed - à partir du 17 juillet sur Netflix

L'histoire de Cursed : Dans cette relecture de la légende arthurienne, Nimue allie ses jeunes forces à celles du mercenaire Arthur pour partir à la recherche de Merlin et d'une ancienne épée.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : D'après sa bande-annonce, on se dit qu'avec Cursed ce sera tout ou rien. Soit une proposition intéressante et originale d'un univers fantastique, soit un ratage complet. On reste pour l'instant moyennement convaincu par ces images mais la présence de Katherine Langford dans un tout autre genre que 13 Reasons Why a de quoi intriguer.

Normal People - à partir du 18 juillet sur STARZPLAY

L'histoire de Normal People : La relation compliquée entre Marianne et Connell depuis leurs années d'école dans une petite ville de l'ouest de l'Irlande jusqu'à leurs études universitaires au Trinity College.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Normal People est l'une des surprises de l'année. Basée sur le roman éponyme de Sally Rooney, la série a eu de très bons retours des critiques et des spectateurs lors de sa diffusion aux Etats-Unis et en Angleterre. On nous promet une histoire d'amour fusionnelle et passionnante.