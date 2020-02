Top des meilleures séries de mars 2020

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

En mars il y aura de nombreuses séries à suivre, avec notamment les retours très attendus de Westworld ou Elite. On fait le point sur les nouveautés et les séries en cours à découvrir sur Netflix, Canal+, OCS, mais également Warner TV et Apple TV+.

Histoires Fantastiques – à partir du 6 mars sur Apple TV+

L’histoire : Reboot de la série anthologique culte des années 1980 créée par Steven Spielberg. A chaque épisode, le public est transporté dans des contrées où l’imaginaire et l’émerveillement se rencontrent, à travers le prisme des cinéastes, réalisateurs et scénaristes les plus talentueux du moment.

Pourquoi regarder : Déjà parce qu’il y a un certain Steven Spielberg à la production de cette nouvelle série et que clairement, en voyant la bande-annonce, on sent l’influence de ce dernier.

Devs – à partir du 6 mars sur MyCanal

L’histoire : Lily enquête sur les agissements de la compagnie technologique qui l’emploie, qu’elle soupçonne d’être à l’origine de la disparition de son petit-ami.

Pourquoi regarder : Parce qu’il s’agit de la série d’Alex Garland, qui même s’il a pu nous décontenancer avec Annihilation, reste un auteur fascinant depuis Ex Machina. Son nouveau projet est particulièrement mystérieux. On est donc curieux de le voir à nouveau à l’oeuvre.

Zerozerozero – à partir du 9 mars sur MyCanal

L’histoire : ZeroZeroZero dévoile un réseau complexe mêlant des cartels et l’armée au Mexique, le crime organisé en Italie, une famille de brokers corrompus aux Etats-Unis, tous liés par une livraison hors du commun et s’affrontant pour le contrôle de la drogue la plus distribuée au monde : la cocaïne.

Pourquoi regarder : Parce que les créateurs de la série Gomorra sont de la partie pour cette co-production internationale portée par Andrea Riseborough, Dane DeHaan et Gabriel Byrne.

Elite saison 3 – à partir du 13 mars sur Netflix

L’histoire : La suite des aventures de Samuel et ses amis.

Pourquoi regarder : La série espagnole a rapidement su trouver son public en partant d’un concept efficace, pouvant amener au développement d’une intrigue sur plusieurs saisons. Dès lors, si vous avez accroché aux deux premières saisons d’Elite, la troisième sera forcément faite pour vous.

Kingdom saison 2 – à partir du 13 mars sur Netflix

L’histoire : Alors que le roi décédé revient à la vie et qu’un mystérieux virus se propage, le prince doit se battre contre le mal pour tenter de sauver son peuple. La saison 2 débutera là où on avait laissé les protagonistes, face à une armée de zombies.

Pourquoi regarder : Parce qu’après une première saison d’assez bonne qualité mais sans fulgurances, on attend que cette saison 2 prenne vraiment son envol. Et on reste curieux de voir comment une horde de zombies peut être gérée en période médiévale en Corée.

Westworld saison 3 – à partir du 16 mars sur OCS

L’histoire : Après être parvenue à s’échapper du parc, Dolores se dirige vers le monde des humains.

Pourquoi regarder : Parce qu’on a longtemps attendu cette saison 3 de Westworld et que, en sortant du parc, la série pourrait prendre une direction encore plus folle.

The Plot Against America – à partir du 17 mars sur OCS

L’histoire : Lorsque le célèbre aviateur Charles Lindbergh battit le Président Roosevelt aux élections présidentielles de 1940, la peur s’empara des Juifs américains. Non seulement Lindbergh avait, dans son discours radiophonique à la nation, reproché aux juifs de pousser l’Amérique à entreprendre une guerre inutile avec l’Allemagne nazie, mais, en devenant trente-troisième Président des Etats-Unis, il s’empressa de signer un pacte de non-agression avec Hitler. Alors la terreur pénétra dans les foyers.

Pourquoi regarder : Parce que en plus d’avoir comme créateurs les excellents Ed Burns et David Simon, la série HBO a un casting assez dingue avec Zoe Kazan, Wynona Rider ou encore John Turturro.

Validé – à partir du 20 mars sur MyCanal

L’histoire : Un jeune rappeur talentueux, épaulé par ses deux amis d’enfance, se retrouve du jour au lendemain « validé » par une des stars du milieu. Seulement, cette alliance se transforme rapidement en une dangereuse rivalité et les trois garçons découvrent au cours de leur ascension que dans le rap, bien plus qu’ailleurs, le succès génère de sérieux problèmes…

Pourquoi regarder : Parce que les séries sur le rap sont rares, et encore plus en France. On attend donc de voir ce que Franck Gastambide nous proposera avec Validé.

Trust Me Paranoïa – à partir du 24 mars sur Warner TV

L’histoire : Le Caporal James McCain, un vétéran de retour de Syrie, se remet de ses blessures, aussi bien physiques que psychiques, dans l’unité neurologique de l’hôpital South Lothian. Il va devoir cependant faire face à un nouvel ennemi quand des patients se mettent à mourir autour de lui.

Pourquoi regarder : Parce que pour cette deuxième saison de Secret médical, la BBC a décidé de mélanger univers médical et thriller psychologique en gardant la thématique paranoïaque. Une série qui s’annonce particulièrement intrigante.