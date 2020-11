Top des meilleures séries de novembre 2020

Alors que la France est à nouveau confinée pour le mois de novembre, de nouvelles séries seront à découvrir sur Netflix, Canal+, OCS, Amazon Prime Video ou ailleurs.

The Mandalorian saison 2 - à partir du 30 octobre sur Disney+

L'histoire de The Mandalorian

Après les aventures de Jango et Boba Fett, un nouveau héros émerge dans l'univers Star Wars. L'intrigue, située entre la chute de l'Empire et l'émergence du Premier Ordre, suit les voyages d'un chasseur de primes solitaire dans les contrées les plus éloignées de la Galaxie, loin de l’autorité de la Nouvelle République.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Sans être exceptionnelle, la première saison de The Mandalorian a posé les bases de la série. On attend donc que la saison 2 aille encore plus loin et nous en révèle davantage sur "Baby Yoda".

Possessions - à partir du 2 novembre sur MyCanal

L'histoire de Possessions

Natalie, jeune française expatriée en Israël, est accusée d’avoir assassiné son mari le soir de ses noces. Karim, un diplomate français chargé d’apporter sur place son aide à des ressortissants en difficulté, est peu à peu fasciné par Natalie. Mais il ne parvient pas à savoir si la jeune femme est profondément perdue et vulnérable, ou redoutablement manipulatrice. Obsédé par cette affaire, Karim va plonger dans le passé mystérieux de Natalie et de sa famille.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Les créations originales de Canal+ sont toujours intrigantes et sont généralement dans le haut du panier des séries françaises. Ici on nous emmène dans un thriller qui traite de nombreux sujets et porte un regard sur la société israélienne.

Coup pour coup - à partir du 13 novembre sur Netflix

L'histoire de Coup pour coup

Un homme d'affaires est victime d'un chantage : s'il ne paie pas une forte somme, des innocents seront tués au hasard. Inspiré d'une nouvelle de Jack London.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Parce que les programmes espagnols font de plus en plus les beaux jours de Netflix depuis La Casa de Papel. Bien que le genre soit bien différent ici, on reste intrigué par cette mini-série politique qui s'annonce captivante.

Gangs of London - à partir du 15 novembre sur STARZPLAY

L'histoire de Gangs of London

Pendant 20 ans, Finn Wallace fut le criminel le plus puissant de Londres. Chaque année, des milliards de livres transitent par son organisation. Mais il a été assassiné – et personne ne sait qui a commandité le meurtre. Avec des rivaux à chaque coin de rue, c’est à l’impulsif Sean Wallace, entouré de la famille Dumani dirigée par Ed Dumani, de prendre la place de son père. Alors que la situation est particulièrement dangereuse, l’arrivée au pouvoir de Sean provoque des répercussions inattendues à l’échelle internationale. Le seul homme qui semble pouvoir l’aider et devenir un précieux allié est Elliot Finch, qui voue un intérêt tout particulier à la famille Wallace...

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Tout simplement parce qu'il s'agit de la série créée par Gareth Evans, réalisateur des excellents The Raid et The Raid 2. L'idée qu'il puisse bénéficier d'un format plus long pour nous offrir davantage de séquences de baston mémorables suffit pour qu'on aille jeter un coup d'œil à la série.

The Crown saison 4 - à partir du 15 novembre sur Netflix

L'histoire de The Crown

La vie de la reine Elizabeth II, de son mariage en 1947 à son règne au XXIème siècle. Chaque saison de la série couvre environ une décennie de la vie de la Reine. La quatrième porte sur le mandat de la Première Ministre Margaret Thatcher, et met en scène la princesse Diana Spencer et le prince Andrew, ainsi que les princes Harry et William.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Les séries qui durent et qui sont de qualité commencent à se faire rare sur Netflix. La plateforme ayant dû annuler récemment de nombreux shows qui commençaient à bien s'installer. Heureusement The Crown n'a pour l'instant rien à craindre. Profitons donc de la saison 4 en attendant des saisons 5 et 6 déjà annoncées.

A la croisée des mondes saison 2 - à partir du 15 novembre sur OCS

L'histoire d'A la croisée des mondes

Lyra est une femme ordinaire et courageuse venant d'un autre monde recherchant son ami kidnappé. Lors de son enquête, elle découvre un complot impliquant des enlèvements d'enfants.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Si la première saison n'était pas flamboyante, on attend que la saison 2 prenne vraiment son envol pour rendre l'aventure de Lyra.