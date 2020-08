Top des meilleures séries de septembre 2020

On fait le point sur les nouveautés de septembre et les séries en cours à découvrir sur Netflix, Canal+, OCS, Amazon ou ailleurs. Ce mois-ci, six programmes sortent vraiment du lot. Suffisant pour passer un bon mois sur son canapé !

All or Nothing : Tottenham Hotspur - à partir du 31 août sur Amazon Prime

L'histoire d'All or Nothing : Tottenham Hotspur :

Un aperçu de la saison 2019/20 de l'équipe de Premier League Tottenham Hotspur.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Les documentaires All or Nothing permettent de nous plonger dans les coulisses d'un club de foot durant une saison entière. Au moment de se lancer, la production ne sait évidemment pas ce qu'il se passera pour l'équipe, si les succès seront au rendez-vous ou pas. Reste une bonne pioche avec Tottenham puisque le club après avoir été en finale de Ligue des Champions a connu une saison difficile avec un changement d’entraîneur. Revoir cette saison de l'intérieur sera passionnant.

Away - à partir du 4 septembre sur Netflix

L'histoire de Away :

Le commandant Emma Green laisse derrière elle mari et fille pour diriger un équipage international d'astronautes lors d'une mission périlleuse de trois ans sur Mars.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Tout simplement parce qu'on voit assez peu Hilary Swank à l'écran. Qu'on lui confit une série Netflix qui a de l'ambition en nous embarquant dans l'espace est forcément intriguant.

The Boys saison 2 - à partir du 4 septembre sur Amazon Prime

L'histoire de The Boys :

Dans un monde fictif où les super-héros se sont laissés corrompre par la célébrité et la gloire, une équipe de justiciers qui se fait appeler "The Boys" décide de passer à l'action et d'abattre ces super-héros autrefois appréciés de tous.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : La première saison de The Boys a été une franche réussite. La série allant au-delà d'une simple série super-héroïque pour questionner l'Amérique et son rapport à la célébrité. On attend donc que la saison 2 aille encore plus loin maintenant que les bases ont été posées.

The Third Day - à partir du 14 septembre sur OCS

L'histoire de The Third Day :

Un homme accoste malencontreusement sur une île au large de la côte britannique dont les habitants semblent garder de mystérieux secrets. Alors qu’il découvre leurs étranges coutumes, il va être confronté aux démons de son passé…

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Parce qu'il y a toujours de la curiosité avec les séries HBO, surtout quand elles tendent vers des intrigues mystérieuses. Ce sera le cas avec The Third Day qui bénéficie en plus d'un casting de choix avec Jude Law, Naomie Harris et Katherine Waterston.

We Are Who We Are - à partir du 14 septembre sur OCS

L'histoire de We Are Who We Are

L'amitié particulière entre Fraser et Caitlin, deux adolescents américains qui vivent sur une base militaire en Italie et que tout le monde croit en couple. Cet été-là, Fraser pense beaucoup aux garçons qu'il a laissés derrière lui à New York, tandis que Caitlin se noie dans la fête...

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Encore une fois parce que chez HBO on sait proposer des séries originales. Mais cette fois c'est la personne à la création qui pourrait faire la différence : Luca Guadagnino. Le cinéaste a la cote depuis Call Me by Your Name. Il pourrait poursuivre dans une direction similaire avec cette fois un format plus long qu'offre la série.

Ratched - à partir du 18 septembre sur Netflix

L'histoire de Ratched :

Comment l'infirmière Ratched est devenue au fil des années un monstre ? Cette série a pour but de le raconter, un meurtre à la fois... Préquel du film Vol au-dessus d'un nid de coucou sur l'infirmière Ratched.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : A chaque fois que Ryan Murphy est associé de près ou de loin à une série, il y a de quoi s'intéresser. Mais cette fois c'est son retour à l'horreur qui fait plaisir et le simple visionnage de la bande-annonce (inquiétante et fascinante) a suffi pour qu'on se dise que Netflix tient peut-être là un gros titre qui pourrait devenir un classique.