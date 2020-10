Top des meilleures séries d'octobre 2020

Il faudra attendre la fin du mois pour découvrir la nouvelle saison de "The Mandalorian", mais d'autres programmes seront à suivre avant. On fait le point sur les nouveautés d'octobre et les séries en cours à découvrir sur Netflix, Canal+, OCS, Amazon Prime Video ou ailleurs.

The Walking Dead World Beyond - à partir du 2 octobre sur Amazon Prime Video

L'histoire de The Walking Dead World Beyond :

Second spin-off de l'univers The Walking Dead consacré cette fois à la première génération de survivants ayant vu le jour et grandi après le déclenchement de l'apocalypse. Si certains trouveront en eux la force de se comporter en héros, d’autres basculeront dans le camp du mal. Au final, tous en sortiront changés à jamais, plus mûrs et ancrés dans leurs bons et mauvais côtés.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Parce que World Beyond permet de continuer d'étendre l'univers de The Walking Dead avec cette fois des personnages plus jeunes qui auront un rapport à l'apocalypse différent.

Emily in Paris - à partir du 2 octobre sur Netflix

L'histoire de Emily in Paris :

Quand elle décroche le boulot de ses rêves à Paris, Emily, jeune cadre ambitieuse de Chicago, adopte une nouvelle vie tout en jonglant entre marketing, amis et amours.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Comme on vous le disait dans notre article, Emily in Paris est la série parfaite pour cette période morose, "légère et feel good" avec Lily Collins absolument délicieuse.

The Haunting of Bly Manor - à partir du 9 octobre sur Netflix

L'histoire de The Haunting of Bly Manor

Dans l'Angleterre des années 1980, après la mort tragique d'une jeune fille au pair, Henry Wingrave engage une gouvernante américaine inexpérimentée pour s'occuper de sa nièce et de son neveu. Ces deux orphelins résident à Bly Manor avec le responsable du domaine Owen, la gardienne Jamie, et l'intendante Mrs Grose. Mais le manoir regorge de faux-semblants, et des siècles de sombres secrets n'attendent que d'être exhumés au fil de cette terrifiante romance gothique sur l'amour et le deuil. Car à Bly Manor, les morts ne sont pas tous des disparus...

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Parce que la première série The Haunting of Hill House parvenait parfaitement à mêler épouvante et histoire de famille dramatique, on ne peut qu'attendre avec impatience cette nouvelle série.

La Flamme à partir du 12 octobre sur MyCanal

L'histoire de La Flamme :

Pour la 17ème année consécutive, LA FLAMME fait son grand retour sur c+. Cette saison, le cœur à prendre est celui de Marc, un jeune pilote de ligne beau, riche et intelligent. La vie lui a tout donné… Sauf une co-pilote. Pendant 9 semaines dans une sublime villa, 13 femmes vont s’affronter pour le séduire et tenter d’allumer en lui… LA FLAMME. Alors, armez les toboggans, vérifiez la porte opposée… Car Marc et ses prétendantes vont vous emmener au 7ème ciel !

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Tout simplement parce que La Flamme pourrait être ce que vous verrez de plus drôle sur le petit écran cette année, avec Jonathan Cohen absolument génial, des situations absurdes et des dialogues à mourir de rire.

La Révolution - à partir du 16 octobre sur Netflix

L'histoire de La Révolution

Dans une version revisitée de la Révolution française, le futur inventeur de la guillotine découvre une maladie qui pousse les nobles à assassiner les gens du peuple.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Parce qu'il s'agit là d'un projet français ambitieux. Nous faire découvrir les événements qui ont conduit à la Révolution française, mais par une relecture horrifique étonnante.

The Undoing - à partir du 26 octobre sur OCS

L'histoire de The Undoing

Thérapiste à succès sur le point de publier son premier livre, Grace Sachs a un mari aimant et un fils qui fréquente une école privée de prestige. Mais soudain, avec une mort violente, un mari qui disparaît et de terribles révélations concernant celui qu'elle pensait connaître, sa vie bascule...

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Parce qu'il s'agit d'une nouvelle série HBO avec à la création David E. Kelley (Big Little Lies) et au casting Nicole Kidman, Hugh Grant et Donald Sutherland. Pas besoin d'en dire plus.

The Mandalorian saison 2 - à partir du 30 octobre sur Disney+

L'histoire de The Mandalorian

Après les aventures de Jango et Boba Fett, un nouveau héros émerge dans l'univers Star Wars. L'intrigue, située entre la chute de l'Empire et l'émergence du Premier Ordre, suit les voyages d'un chasseur de primes solitaire dans les contrées les plus éloignées de la Galaxie, loin de l’autorité de la Nouvelle République.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Sans être exceptionnelle, la première saison de The Mandalorian a posé les bases de la série. On attend donc que la saison 2 aille encore plus loin et nous en révèle davantage sur "Baby Yoda".

Utopia (US) - à partir du 30 octobre sur Amazon Prime Video

L'histoire d'Utopia

Un groupe de jeunes adultes, se rencontrant en ligne, est traqué sans répit par une mystérieuse organisation gouvernementale après avoir découvert le roman illustré d’une secte mythique.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Parce qu'à la base il y a une excellente série anglaise (Utopia, 2013) mais cette version américaine, tout en reprenant la trame principale, va suivre son propre chemin. Et comme on sait que la première version a été annulée après deux saisons, on se dit qu'avec ce remake on pourra enfin avoir une vraie fin.