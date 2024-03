Netflix dévoile un trailer impressionnant pour le grand retour de Gundam !

La franchise culte "Gundam" sera bientôt de retour avec "Gundam : Requiem pour une vengeance", une prochaine série d'animation que proposera Netflix à l'automne prochaine. La plateforme de streaming a dévoilé la bande-annonce.

Gundam : Requiem pour une vengeance bientôt sur Netflix

C'est en 1979 que le public a commencé à découvrir l'univers de Gundam. C'était avec la série d'animation Mobile Suit Gundam (1979-1980), qui donna ensuite lieu à de nombreuses œuvres dérivées. Extrêmement populaire au Japon et dans le monde, la franchise se compose de films, d'autres séries, d'OVA et même de jeux vidéo. Les dernières productions en date sont d'ailleurs un film, Mobile Suit Gundam SEED Freedom et la série Gundam : Requiem pour une vengeance, qui arrivera prochainement sur Netflix.

En effet, le service de streaming a décidé d'offrir une grande visibilité à cette saga culte en commandant une nouvelle série d'animation. Créée par Gavin Hignight, celle-ci se déroulera en l'an 0079 du Siècle Universel, après que la Principauté de Zeon a déclaré son indépendance de la Fédération Terrestre, provoquant un conflit entre les deux nations. Pour rappel, Gundam se déroule dans un univers futuriste où les humains utilisent des robots de combat humanoïdes, appelés les Mobile Suits. Un principe qui n'est pas sans rappeler Evangelion ou Pacific Rim, autres œuvres du genre mecha. Seulement dans Gundam, il est avant tout question de politique, de guerre et de questionnements moraux tandis qu'on découvre à chaque fois des combats épiques entre deux camps.

Des combats épiques dans la bande-annonce

Netflix a donc dévoilé une bande-annonce pour Gundam : Requiem pour une vengeance et dès les premières images on retrouve, par une ligne de dialogue, ces questionnements des soldats sur l'utilité de se battre. Puis, la vidéo promotionnelle met l'accent sur l'action avec l'utilisation des Mobile Suits. On découvre également l'escouade des Loups Rouges qui sera visiblement au centre de cette nouvelle histoire. Du côté de l'animation, la production a opté pour une utilisation de CGI similaire à ce qui avait été fait avec la série Resident Evil: Infinite Darkness (2021).

Gundam : Requiem pour une vengeance ©Netflix

Enfin, même si on ne sait pas encore exactement quand la plateforme de streaming mettra en ligne Gundam : Requiem pour une vengeance, il est précisé que la sortie est prévue pour cet automne. La série sera composée de 6 épisodes de 30 minutes. D'ici là, il est toujours possible de voir plusieurs précédents films d'animation Gundam présents sur Netflix.

