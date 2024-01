Guy Ritchie arrive sur Netflix avec une série spin-off très attendue

Netflix a dévoilé les premières images de sa série-événement "The Gentlemen", spin-off du film de Guy Ritchie sorti en 2019. Le réalisateur revient à la mise en scène, pour une nouvelle histoire haletante de trafics au sein de la haute société anglaise.

Le retour des Gentlemen

En 2019, Guy Ritchie réalisait un de ses films les plus aboutis : The Gentlemen. Revenu aux premières idées qui l'avaient identifié comme un réalisateur à suivre, celles d'un cinéma de gangsters so british, il confiait alors à Charlie Hunnam, Hugh Grant et Matthew McConaughey une histoire de trafiquants de drogue très hauts en couleur, dans une ambiance qui rappelait celles de Snatch et de Rocknrolla.

The Gentlemen ©SND

Après le film The Gentlemen, voici donc maintenant la série, dont Guy Ritchie est le réalisateur, scénariste et producteur exécutif. Elle est constituée de 8 épisodes, et sera à découvrir sur Netflix en mars 2024. Elle est un spin-off du film, et s'inscrit directement dans sa continuité :

Eddie Halstead a hérité d'une grande propriété de son père, mais il va vite apprendre que son terrain fait partie de l'empire de culture de marijuana de Mickey Pearson.

Dans le film de 2019, Mickey Pearson était incarné par Matthew McConaughey, à la tête donc d'une vaste organisation de culture de marijuana, essentiellement installée dans des propriétés de l'aristocratie anglaise. S'il ne fait pas partie du casting de la série, son personnage existe donc dans cette nouvelle histoire.

Casting solide, comédie, violence et raffinement

Du film à la série The Gentlemen, le casting retenu a entièrement changé et on découvrira ainsi de nouveaux personnages. Ceux-là sont incarnés par des actrices et des acteurs talentueux : Theo James et Kaya Scodelario, Giancarlo Esposito et Vinnie Jones, ou encore Ray Winstone. Les toutes premières images, dévoilées dans une bande-annonce entraînante (à découvrir en tête d'article), montrent que la recette du film qui mêlait enjeux dramatiques et violents à une bonne dose de comédie a été fidèlement reconduite.

Promesse donc de séquences spectaculaires, d'humour noir et d'intrigues aussi stressantes qu'enthousiasmantes pour cette série The Gentlemen très attendue.