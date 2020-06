H : l'intégrale de la série débarque sur Netflix

L’intégrale de la série comique "H" débarquera bientôt sur Netflix. Le géant du streaming a annoncé la nouvelle sans toutefois donner la date exacte à partir de laquelle on pourra voir la série sur la plateforme.

H : De quoi ça parle ?

Diffusée pendant quatre saisons de 1998 à 2002, H, créée par Kader Aoun, Xavier Matthieu et Eric Judor, est une sitcom. La série se situe à l’hôpital Raymond-Poincaré de Trappes, et est centrée sur trois internes qui y entretiennent une ambiance décalée. Aymé l’infirmier, Sabri le brancardier (puis barman) et Jamel le standardiste, enchaînent les blagues, gaffes et erreurs, tandis que Clara Saulnier, l’infirmière en chef, et Béatrice Goldberg, une médecin, tentent de travailler de manière plus professionnelle. On y voit aussi Maximilien Strauss, le chirurgien célèbre pour son manque de connaissance dans le domaine de la médecine et ses lourdes erreurs lors d’opérations. Le duo Eric et Ramzy interprète respectivement Aymé et Sabri, tandis que Jamel Debbouze joue le standardiste avec lequel il partage son prénom. Sophie Mounicot et Catherine Benguigui incarnent Clara et Béatrice, tandis que Jean-Luc Bideau prête ses traits à Strauss.

Netflix annonce l’arrivée de H sur sa plateforme

Netflix vient d’annoncer la diffusion à venir de H sur sa plateforme via son compte Twitter. Le géant du streaming a partagé une très courte vidéo sans image, dans laquelle on peut seulement entendre la réplique culte prononcée par Jamel dans la série, « Dis-moi pas que c’est pas vrai ?! ».

Il s’agit d’une des nombreuses phrases cultes que l’un des membres du trio principal prononce dans la sitcom, que les fans reconnaîtront immédiatement. Dès sa diffusion à la fin du siècle dernier et au début des années 2000, H est devenue très populaire, marquant une génération, et a depuis acquis le statut de série culte. Elle a notamment servi à mettre en lumière ses trois comédiens principaux, devenus depuis certains des humoristes les plus connus de France. Des rumeurs sur un éventuel reboot de la série, ou un film sorti de l’univers, fleurissent régulièrement sur internet depuis des années, mais rien d’officiel n’a pour le moment été annoncé en ce sens. Quoi qu’il en soit, les fans pourront donc prochainement redécouvrir l’humour absurde de H, avec ses dialogues si caractéristiques et ses interprétations iconiques, sur Netflix.