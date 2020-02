H24 : qui sont les héroïnes de la nouvelle série médicale de TF1 ?

Vous avez aimé ? Partagez :

La nouvelle série médicale française se dévoile peu à peu. TF1 mise beaucoup sur « H24 », un récit choral autour de quatre infirmières qui cachent chacune un lourd secret. On fait un point sur ce qu’on sait de l’histoire et de ses personnages principaux.

Soyons honnêtes, quand il s’agit des séries, l’univers médical est souvent synonyme de succès. Urgences, Grey’s Anatomy, Les Bracelets Rouges… Autant de programmes qui ont su trouver leur public. Pourra-t-on en dire autant de H24, petit nouvelle de ce début d’année qui arrive sur TF1 ?

Les femmes à l’honneur

H24, adaptation d’un programme finlandais, raconte l’histoire de Gabrielle, Florence, Sophia et Tiphaine. Les quatre femmes, basées à l’hôpital Flemming, exercent au sein des urgences chirurgicales. Si ce poste est fictionnel, la série se veut réaliste. Le tournage s’est ainsi déroulé dans une vraie structure hospitalière, à Aulnay. Mais qui sont ces femmes ? Et, surtout, que cachent-elles ?

Anne Parillaud, habituée aux rôles de cinéma, apparaît pour la première fois de manière récurrente dans une série. Connue notamment pour le rôle de Nikita, elle campe ici une chef de service autoritaire et atypique. Sous couvert de ses airs de tyran, Gabrielle fait face à une épreuve de taille puisque son époux est plongé dans le coma…

Frédérique Bel, actrice engagée et solaire aperçue dans La Mante ou encore L’Amour dure trois ans, tient le rôle de Florence. Très sensible, cette femme donne tout ce qu’elle a à son métier, mais doit faire face à une addiction des plus dangereuse. En effet, Florence est accro à la morphine…

Barbara Cabrita, comédienne et mannequin connue pour son rôle dans RIS : Police Scientifique ou La Cage dorée, campe Sofia. Mère de famille, épouse parfaite, elle reprend du service après trois longues années d’absence passées à s’occuper de sa fille.

Enfin, Florence Coste, repérée dans l’émission The Voice, joue la nouvelle venue Tiphaine. Mère célibataire, elle officie en tant que call-girl à la tombée du jour pour pouvoir joindre les deux bouts.

Un concept séducteur

Sur le modèle de Dix pour Cent, H24 mettra à l’honneur nombre de guests prestigieux qui interpréteront des patients. Fauve Hautot (Danse avec les Stars), Pascal Légitimus ou encore Michel Jonasz se prêteront à l’exercice.

La bande-annonce de la série, sobre et efficace, repose sur un concept attrayant. En effet, après avoir établi que les héroïnes « prennent soin des autres », elle pose immédiatement la question « mais qui prend soin d’elles ? ». Si le programme risque d’attiser la curiosité des spectateurs, espérons qu’il saura aussi les captiver jusqu’au bout !

La première saison d’H24, composée de huit épisodes, est à découvrir dès le 3 février sur TF1.