Halo : c'est quoi cette série dérivée du célèbre jeu vidéo ?

« Halo » est l'une des plus grandes franchises vidéo-ludiques de Microsoft. Créée par Bungie en 2001, la saga a été pendant très longtemps le titre phare de la Xbox. La Paramount a produit une série live action dérivée de son univers, disponible en France sur Canal + dès le 28 avril.

C'est quoi Halo ?

Halo fait tout simplement partie des franchises de jeux vidéos les plus célèbres de l'histoire. Titre phare de la Xbox depuis le début des années 2000, le tout premier jeu est créé par Bungie et voit le jour en 2001. L’œuvre se concentre sur une guerre interstellaire entre l'humanité et une race extraterrestre appelée l'Alliance Covenants, et devient rapidement une référence de la science-fiction dans l'univers des jeux vidéo.

Combat Evolved ©Bungie

La majeure partie de l'intrigue des différents jeux vidéo se concentre sur le Major en Chef Spartan John-117, un super soldat génétiquement modifié. Physiquement et intellectuellement amélioré, ce soldat est une machine de guerre sans émotions, et se place comme le meilleur atout face aux hordes extraterrestres. Halo est souvent considéré comme l'un des meilleurs jeux FPS du début des années 2000.

Une licence qui ne cesse de grandir

En 2001, le premier jeu Halo : Combat Evolved reçoit un triomphe critique absolu et lance la saga sur de bons rails. En 2004, Halo 2 sort sur Xbox et devient l'un des jeux les plus vendus de sa génération. Par la suite, les volets s'enchaînent. Halo 3 sort en 2007 et rapporte plus de 170 millions de dollars dès son premier jour de sortie, soit plus que le record de Halo 2 établi trois ans plus tôt.

Puis en 2010, le quatrième opus principal de la licence, Halo : Reach, qui se place comme un prequel, sort sur Xbox 360, et rapporte plus de 200 millions de dollars le jour de sa sortie. Le record est encore une fois battu. En 2011, la licence est rachetée par 343 Industries qui développe Halo 4, Halo 5 : Guardians et Halo Infinite qui sortent respectivement en 2012, 2015 et en 2021.

Infinite ©343 Industries

Outre les jeux vidéo, la licence s'est diversifiée au fil du temps. Halo a été dérivé en romans, en comics, et deux téléfilms ont même été produits. Au delà de la saga principale, d'autres jeux ont également vu le jour, dans des genres différents, comme Halo Wars, un jeu de stratégie moins célèbre. Ce 28 avril 2022, la première série live action Halo, développée par la Paramount, sort sur Canal +.

Focus sur la série Halo

Même si Halo fait parti des plus grands FPS de tous les temps, aucune adaptation cinématographique n'a vu le jour. Il faut dire que les adaptations de jeux vidéo sont souvent maudites et ratées. Pourtant, dès 2005, il y a un projet de film qui commence à émerger. À l'époque, le scénariste Alex Garland, qui n'est pas encore réalisateur, écrit un premier script. Celui-ci est plusieurs fois remanié et finit entre les mains de Neill Blomkamp (District 9, Chappie), mais le projet n’aboutit pas. Dommage, parce que l'univers du cinéaste sud africain sied parfaitement à celui de Halo.

Spartan John (Pablo Schreiber) - Halo ©Paramount Pictures

Récemment, c'est la Paramount qui a décidé de prendre les choses en mains, en développant une série en live action, notamment produite par Steven Spielberg. Créée par Kyle Killen et Steven Kane, la série engage notamment Pablo Schreiber dans la peau du Master Chief et Natascha McElhone dans le rôle du Dr Catherine Elizabeth Halsey. Et c'est réellement une bonne chose que la licence Halo ait enfin sa propre adaptation. Même s'il faudra se contenter du petit écran.