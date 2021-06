Halo : des nouvelles de la série tirée du jeu vidéo

"Halo" est une licence très populaire sur les consoles mais son adaptation n'aura pas été une partie de plaisir. Au lieu d'un film, c'est une série que nous aurons, sur Paramount+. Elle se faisait discrète depuis un moment et voilà qu'elle donne de ses nouvelles.

Halo : une série plutôt qu'un film

Pendant que HBO adapte The Last of Us, que Netflix s'en donne à cœur joie avec différentes licences ou qu'Amazon planche sur une série Fallout, on oublie parfois qu'une adaptation d'Halo est toujours dans les tuyaux. C'est d'abord un long-métrage qui a été fantasmé pendant un temps, avec Peter Jackson à la production et Neill Blomkamp derrière la caméra. L'affaire est tombée à l'eau puis une série co-produite par Showtime a été mise en chantier. Cette dernière a été reprise par Paramount+ en début d'année.

Halo 3 ©Xbox Game Studios

Comme dans les jeux, le personnage principal sera Master Chief, le célèbre héros qui est au centre d'un affrontement galactique entre les humains et les Covenants, des aliens. On ne va pas s'attarder sur toute la mythologie Halo tant il y a eu des choses développées dans les différents jeux. Pablo Schreiber a été engagé pour tenir le rôle principal, même si l'on risque de le voir la plupart du temps caché sous la fameuse armure. L'autre personnage très connu de la licence est l'intelligence artificielle Cortana. Pour celle-ci, c'est Natascha McElhone qui a été choisie et elle incarnera également Catherine Halsey, sa génitrice.

Une seule saison de prévue ?

Rupert Wyatt devait pendant un temps s'occuper de la mise en scène, ce qui était plutôt une bonne chose. Or, il a quitté le projet en cours de route, laissant la place à Otto Bathurst. Dans le si important rôle de showrunner, on retrouvera Steve Kane. Mais ce dernier ne compte pas s'éterniser dans l'univers d'Halo. Variety révèle qu'il sera impliqué que sur la première saison et ne reviendra pas pour la suite. Encore faut-il qu'il y en ait une !

Pour l'heure, on ne sait pas s'il s'agira d'une mini-série ou d'une création pouvant s'étendre sur plusieurs années. La réception de la première salve risque sûrement d'être déterminante pour faire un choix définitif. Vu tous les problèmes rencontrés durant sa conception, ça sera déjà une bonne chose que de voir une saison entière débarquer. Sa diffusion devrait normalement intervenir durant le premier trimestre de l'année 2022. La production devrait donc avancer très prochainement.