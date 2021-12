Halo : la série dérivée du jeu vidéo s'offre un nouveau teaser

La série « Halo » dérivée de la franchise de jeux vidéo emblématique vient de dévoiler un nouveau teaser. Le show est attendu sur Paramount+ courant 2022. La bande-annonce complète sera par ailleurs dévoilée dans quelques jours.

Halo : une licence incroyable

Halo fait partie des franchises vidéo-ludiques les plus célèbres de tous les temps. Licence phare de XBox, le tout premier épisode est sorti en 2001, sur la toute première génération de consoles de Microsoft. Créé par Bungie, le jeu se concentre sur une guerre interstellaire qui oppose l'humanité à une horde extraterrestre appelée les Covenants. La majeure partie des jeux de la série se focalise sur les aventures du Spartan John-117, un super-soldat génétiquement modifié pour affronter les aliens.

Halo Infinite ©Microsoft

Au total, 8 jeux vidéo ont vu le jour, se séparant entre une saga principale et des hors-séries. En 2001 sort Halo : Combat Evolved, qui fait un triomphe absolu. En 2004, l'excellent Halo 2 sort lui aussi sur XBox. Ensuite, les volets s'enchaînent avec Halo 3 en 2007, Halo 3 : ODST en 2009, Halo : Reach en 2010, Halo 4 en 2012, Halo 5 : Guardians en 2015 et Halo Infinite le 15 novembre dernier.

La série de Paramount débarque enfin

Pourtant, si Halo fait partie des plus grands jeux de FPS de tous les temps, aucune adaptation cinématographique n'a encore vu le jour. L'univers a été dérivé sous forme de romans, de comics, de téléfilms d'animation, de téléfilms, mais jamais au cinéma. Il y a bien eu un projet, et ce dès 2005. A l'époque, le scénariste et futur réalisateur Alex Garland écrit un premier script. Celui-ci est plusieurs fois remanié et finit entre les mains de Neill Blomkamp (le réalisateur de District 9). Malheureusement, le projet s'embourbe et n'aboutit pas.

Halo ©Paramount+

La Paramount a finalement décidé de prendre les choses en main. Et plutôt que de livrer aux fans un film de cinéma, le studio a opté pour la production d'une série en live action. Dans la peau du Master Chief, c'est le comédien Pablo Schreiber qui a été choisi. Le reste de la distribution se compose notamment de Natascha McElhone, de Charlie Murphy, de Jen Taylor ou encore de Bentley Kalu. Cette première saison de 10 épisodes est dirigée par Kyle Killen et Steven Kane. En attendant la sortie de la bande-annonce complète dans quelques jours, la plateforme Paramount+ vient de dévoiler un nouveau teaser de sa série Halo. On vous laisse avec ces quelques images, qui font encore un peu plus monter la hype du show :