Halo : mauvaise nouvelle pour les fans de la série tirée des jeux vidéo

Malgré la réception plutôt positive des deux premières saisons de la série "Halo", Paramount+ a pris une décision qui devrait surprendre de nombreux fans.

Malgré la réception des deux premiers chapitres de Halo…

Avant The Last of Us et Fallout, l’adaptation d’une autre franchise de jeux vidéo en série a été dévoilée. La première saison de Halo a été mise en ligne sur Paramount+ à partir de mars 2022. Reprenant l’intrigue des jeux, le show se déroule au XVIème siècle, alors qu’une guerre fait rage entre l’humanité et une espèce extraterrestre. Un groupe de super-soldats mené par le commandant John-117 se bat pour remporter la guerre.

Si elle n’a pas fait autant parler que The Last of Us et Fallout, Halo a fait de très bons scores d’audience sur Paramount+. Comme rapporté par Screen Rant, la première saison a réalisé le plus gros démarrage d’une série sur la plateforme de streaming. Dévoilée cette année, la deuxième saison a aussi démarré fort, comme le rapporte le site xboxera. Sur Allociné, elle a même obtenu une très bonne note de la part des téléspectateurs.

… pas de troisième saison sur Paramount+

Après une telle réception des deux premières saisons du show créé par Kyle Killen et Steven Kane, la décision que vient de prendre Paramount+ peut donc paraître surprenante. Car, via une annonce relayée par TVLine, la plateforme de streaming a révélé avoir choisi de ne pas renouveler Halo pour une saison 3.

Paramount+ n’a pas donné d’explication quant à son choix de ne pas donner de suite à Halo. Mais les fans de la série ne pourront donc pas continuer à suivre les aventures de John-117 et de son équipe sur la plateforme. Malgré tout, un petit espoir demeure pour ceux qui souhaitent voir un troisième chapitre du show.

Le show trouvera-t-il un autre diffuseur ?

Deadline et The Hollywood Reporter affirment tous les deux que malgré la décision de Paramount+, trois des sociétés qui produisent la série n’ont pas abandonné l’idée de lui donner une troisième saison.

Ainsi, Amblin, Xbox et 343 Industries sont à la recherche d’un nouveau diffuseur pour continuer l’histoire de Halo. La question est donc de savoir s’ils trouveront preneur. On aura sans doute la réponse dans les mois à venir.