Halo : on sait quand la série sera diffusée en France sur Canal+

"Halo" a finalement trouvé preneur pour une diffusion en France. La série sera à découvrir sur Canal+ à partir du 28 avril. La chaîne cryptée proposera deux épisodes chaque jeudi soir à partir de cette date.

Une adaptation de jeu vidéo très attendue

Halo est un véritable phénomène du jeu vidéo. Une licence qui dure depuis 2001 et est devenue un produit phare de la Xbox. Avec plusieurs dizaines de millions de jeux vendus, il n'est pas si surprenant de voir la télévision s'y intéresser. Longtemps attendue, la série Halo est enfin arrivée sur les écrans.

Elle se déroule en 2552, et débute sur la planète Madrigal. Sous l’emprise de l’UNSC, des humains rebelles luttent pour leur indépendance. Mais une violente attaque des extra-terrestres de l'Alliance Covenante rebat les cartes. Les humains vont donc devoir s'allier contre cet ennemi. On suit alors le Major John-117 qui se lance dans ce combat avec son escouade de Spartans.

Halo ©Paramount+

On retrouve au casting de la série Halo Pablo Schreiber, bien caché derrière le masque et la combinaison du Major John-117. A ses côtés notons les présences de Natascha McElhone et Bokeem Woodbine.

Où et quand voir Halo ?

Aux Etats-Unis, la série Halo a commencé à être diffusée sur Paramount+ à partir du 24 mars. Le service américain n'étant pas disponible en France, on craignait de ne jamais pouvoir mettre la main sur ce show pour le moins ambitieux. Mais Canal+ a (peut-être) senti le bon coup en signant récemment un deal pour la diffusion des programmes du service de streaming. Résultat, c'est bien sur la chaîne cryptée qu'on pourra découvrir en France Halo.

Via un communiqué de presse, Canal+ a donné des précisions sur la date de diffusion. Ce sera donc à partir du 28 avril qu'il faudra se brancher sur la chaîne pour découvrir Halo. Deux épisodes seront diffusés chaque jeudi soir. La saison 1 sera composée de neuf épisodes. Mais une seconde saison a déjà été commandée par Paramout+ et est actuellement en production. Evidemment, les épisodes seront également disponibles sur MyCanal.