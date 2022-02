Halo : un nouveau trailer impressionnant pour la série

La franchise "Halo", populaire sur les consoles de Microsoft, s'apprête à s'offrir sa première adaptation avec la série attendue sur Paramount+. Une nouvelle bande-annonce permet d'en voir davantage et une date de lancement vient d'être lâchée.

Halo : un nouveau trailer et une date de lancement

L'adaptation d'Halo un temps souhaitée par Peter Jackson et Neill Blomkamp n'a pas vu le jour au cinéma mais la célèbre franchise est parvenue à décrocher son adaptation sur le petit écran. Ce qui n'est pas forcément réducteur tant on sait que les séries font preuve depuis des années d'une sacrée ambition. Le show Halo sera proposé sur Paramount+ et on a déjà pu voir son allure lors de plusieurs aperçus. La promotion continue avec une nouvelle bande-annonce explosive qui va ravir les fans.

Le premier constat que l'on fait est que le budget a l'air de suivre. Visuellement, l'ensemble tient la route et propose même quelques visions somptueuses. L'apparence du taiseux Master Chief (Pablo Schreiber) est aussi une réussite, tout comme la reprise des codes de l'univers. Les fans ne manqueront pas de noter la présence de Cortana, célèbre intelligence artificielle qui accompagne le Spartan John-117. Elle est incarnée vocalement par Jen Taylor, l'actrice qui est déjà présente dans les jeux. On retrouve également les fameux Covenant, avec le look qu'on leur connaît. Autant d'indications qui donnent envie d'y croire, même si tous les contours de l'intrigue ne sont pas encore compréhensibles. Comme dans les opus vidéoludiques, il sera question d'une guerre entre les hommes et les aliens.

Master Chief (Pablo Schreiber) - Halo ©Paramount

Paramount+ s'apprête à tirer une grosse cartouche dans l'impitoyable univers du petit écran. Tous les ingrédients nécessaires au succès ont l'air là pour qu'Halo en soit un. Ne nous précipitons pas trop avec des jugements hâtifs - d'autant plus que les adaptations de jeux sont majoritairement décevantes - mais il y a des raisons d'y croire.

Cette nouvelle bande-annonce s'accompagne de la révélation de la date de diffusion. Halo sera lancée le 24 mars aux États-Unis et dans les pays où le service est disponible. Ce qui n'est pas le cas chez nous... Il faut donc attendre pour voir quand et comment la série débarquera sur nos écrans. En espérant qu'il ne faille pas trop patienter !