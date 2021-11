Halo : un premier teaser classe pour la série tirée des jeux cultes

Alors que le jeu "Halo Infinite" débarque sur PC et consoles Xbox, c'est d'une autre manière que l'univers fait parler de lui. La série en prises de vue réelles prévue sur Paramount+ vient de commencer à se révéler avec le tout premier teaser.

Halo : une saga à succès qui obtient enfin son adaptation

Il fut un temps où les fans de la franchise Halo ont fantasmé sur une adaptation cinéma produite par Peter Jackson et réalisée par Neill Blomkamp. Idée séduisante, d'autant plus que ce dernier avait démontré de belles dispositions avec son surprenant District 9. Malheureusement, l'entreprise a été un échec et ne s'est jamais montée. Néanmoins, la saga va tout de même passer par la case adaptation, pour le petit écran. La série Halo sera à découvrir sur Paramount+ et elle va tout naturellement reprendre la trame que l'on connaît dans les jeux. À savoir la lutte qui oppose les humains et les Covenants, une race extraterrestre.

Qu'on se le dise, les jeux ne se sont jamais distingués par leurs scénarios débordant d'originalité. Mais l'univers a séduit de nombreux joueurs, que ce soit au travers des campagnes solo ou avec les modes multi-joueurs. Un nouvel opus vient d'ailleurs de sortir : Halo Infinite. Un titre qui a débarqué tout pile le 15 novembre pour fêter les 20 ans de la saga. Pour régaler encore plus les fans, un premier teaser de la série vient d'être révélée !

Halo ©Paramount+

Un premier teaser centré sur Master Chief

Durant une poignée de secondes, les images se concentrent sur le héros principal. Le Master Chief, aussi connu comme Spartan John-117, sera incarné par Pablo Schreiber. Comme dans les jeux, son visage ne devrait pas apparaître. Une idée respectée dans ce premier teaser car il apparaît d'abord de dos, torse nu. Puis c'est dans son costume de soldat qu'il se présente à nous, sans pour autant qu'on puisse le voir dans son entièreté. Néanmoins, cette mise en bouche est suffisante pour faire grimper la hype. C'est évidemment du pur fan service mais ça fonctionne !

Il faut maintenant attendre d'en voir davantage pour juger si la direction artistique et la tenue générale du show seront à la hauteur de l'événement. On espère que l'on ne va pas avoir sous nos yeux un objet télévisuel qui manque d'ampleur visuelle et qui doit composer avec des moyens restreints.

La série Halo, composée de 10 épisodes, arrive en 2022 sur Paramount+. Pour la France, le service n'étant pas disponible, le flou reste entier sur la diffusion.