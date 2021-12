Halo : une superbe bande-annonce pour la série adaptée des jeux vidéo

Après quelques courts teasers dévoilés au début de la semaine, la série « Halo » en montre enfin davantage avec une première bande-annonce complète. Cette dernière reste assez évasive concernant l'intrigue du show mais permet d'apporter un superbe aperçu visuel.

Halo : une saga vidéo-ludique incroyable

Licence exclusive et principale de la console XBox, Halo est un jeu vidéo absolument emblématique. Une saga grandiose et impactante qui a fait rêver des millions de gamers à travers le monde. Créée par Bungie en 2001, la saga Halo a rapidement été distribuée par Microsoft à travers ses gammes de consoles XBox. En tout, 8 jeux vidéo ont vu le jour depuis 2001. Le dernier, Halo : Infinite, est sorti le 15 novembre dernier.

Halo ©Paramount+

Pour rappel, Halo raconte l’affrontement interplanétaire entre l'humanité et une race extraterrestre appelée les Covenants. Le joueur incarne, dans la plupart des jeux, le Major Spartan John-117, un supersoldat génétiquement modifié pour affronter les aliens. Aidé par Cortana, une intelligence artificielle omniprésente, ce héros de l'ombre, toujours masqué, affronte physiquement ces extraterrestres surpuissants. Après de nombreuses tentatives d'adaptation au cinéma, Halo débarque donc à travers une série en live-action qui sera diffusée sur Paramount+ en 2022.

Une première bande-annonce intrigante

Si l'univers Halo a déjà été dérivé à travers des romans, des comics, et des téléfilms en version live comme en animation, aucune production à grande ampleur n'avait encore été proposée avant. Paramount+ a donc décidé de se lancer et de proposer aux fans du monde entier la toute première série dérivée du jeu vidéo digne de ce nom. Côté casting, c'est le comédien Pablo Schreiber qui va porter l'armure et le casque du Master Chief. Le reste de la distribution se compose notamment de Natascha McElhone, de Charlie Murphy ou encore de Bentley Kalu. Cette première saison, qui sera composée de 10 épisodes, est dirigée par Kyle Killen et Steven Kane.

Paramount+ vient de dévoiler la première bande-annonce de la série Halo. Celle-ci, assez courte (1 minute) ne se concentre pas sur l'intrigue du récit, mais davantage sur l'aspect esthétique du show. Une première bande-annonce qui nous en apprend donc pas beaucoup, mais qui permet de voir à quoi va ressembler la série. Et ouf, ça à l'air quand même sacrément beau !