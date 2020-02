Vous avez aimé ? Partagez :

La mini-série développée par Ryan Murphy met Ewan McGregor dans les habits du couturier américain Halston. Série biopic, « Halston » devrait plonger le public dans plusieurs décennies de création et de libération des mœurs. Un programme Netflix alléchant, qui se dévoile dans des vidéos diffusées par le créateur.

Plus besoin de présenter Ryan Murphy, scénariste, réalisateur et producteur prolifique à qui l’on doit notamment Glee, la série culte American Horror Story et récemment The Politician. Par contre, il faut présenter l’homme au centre de sa prochaine création, le couturier Roy Halston Frowick, plus connu sous le seul nom « Halston ». Une étoile filante de la mode américaine, qui a notamment habillé Jackie Kennedy et Liza Minelli. Icône culturelle des années 70 et figure du Studio 54, il décède en 1990 à l’âge de 57 ans du sida. Pour cette série biopic qu’on pourra voir sur Netflix, c’est Ewan McGregor qui incarne le couturier. Ryan Murphy a diffusé des vidéos le présentant, et révèle ainsi son casting.

Une séquence de présentation fashion

Sur le morceau « Love is the drug » de Roxy Music, trois vidéos montrent Ewan McGregor dans son rôle d’Halston, en respectant l’évolution de son style : d’abord classique, il évoluera vers la liberté des années 60 et 70 avec succès. On découvre aussi les autres acteurs et actrices du show : Rory Culkin, Rebecca Dayan, David Pittu, Krysta Rodriguez, Sullivan Jones, Gian Franco Rodriguez.

On a hâte de voir ce que va donner Halston, dont la production a donc débuté le 18 février 2020, pour plusieurs raisons. En premier lieu, Ewan McGregor est un comédien ultra-talentueux. Il a notamment prouvé avec Fargo qu’assurer une performance sur plusieurs heures et épisodes est entièrement dans ses cordes. Ensuite, l’univers arty et fashion des années d’activité d’Halston devrait être agréable à retrouver, avec notamment des stars de l’époque comme Liza Minelli (interprétée par Krysta Rodriguez). Enfin, cet univers devrait convenir à merveille au style brillant et sophistiqué de Ryan Murphy.

Halston fait partie d’un énorme deal entre Netflix et Ryan Murphy, portant sur cinq ans et au moins 300 millions de dollars. On attend pour l’année 2020 et sur la plateforme ses projets Ratched et Hollywood.