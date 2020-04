Halston : Ryan Murphy fait le point sur sa série avec Ewan McGregor

Ryan Murphy en dit plus sur sa prochaine série Netflix, "Simply Halston" et s'épanche tout particulièrement sur son interprète principal, Ewan McGregor. Le comédien va en effet se glisser dans la peau du célèbre créateur de mode Roy Halston Frowick, particulièrement actif dans les années 1970.

Un expert du petit écran

Le créateur de Glee et d'American Horror Story s'est attaqué à un gros poisson : Simply Halston, resté dans les tiroirs depuis vingt ans dans l'attente de l'acteur idéal pour le rôle principal. C'est désormais chose faite : Ewan McGregor prêtera ses traits au couturier dans la mini-série Netflix de cinq épisodes. Suite à son contrat avec la plateforme, il s'agit du quatrième projet proposé par Ryan Murphy... Et celui-ci lui tient particulièrement à cœur !

Lors d'une interview avec le Collider au sujet d'une de ses autres créations, Hollywood, le créateur et showrunner s'est laissé aller à des confidences sur Simply Halston et McGregor. Pour commencer, le tournage de la série ancrée dans le milieu de la mode avait commencé avant l'épidémie de coronavirus ! Murphy a aussi confirmé qu'une seule et même personne réaliserait les cinq chapitres du show. Il s'agit de Dan Minahan. Christine Vachon, quant à elle, produit la série par le biais de la boîte Killer Films.

Le rôle d'une vie ?

Pour ce qui est de l'ancien interprète d'Obi-Wan Kenobi, le créateur ne mâche pas ses mots et l'inonde de compliments. Selon lui, la performance d'Ewan McGregor sera l'une des plus réussies de sa carrière. Murphy salue l’investissement du comédien : ce dernier n'a rien laissé au hasard concernant les intonations, mimiques, ou encore l'apparence de son personnage.

C'est un acteur incroyablement studieux qui aime faire beaucoup de recherches. Ce sera l'un de ses meilleurs rôles.

Mais le créateur s'est aussi épanché sur la difficulté de porter ce projet sur petit écran.

Pendant 20 ans, ils avaient cette mini-série sur Halston et n'arrivaient pas à en faire quoi que ce soit. J'imagine que cela vient du fait que le personnage principal est gay.

Il ajoute que les producteurs sont venus le trouver avec la volonté de raconter l'histoire du créateur : c'est ensuite lui qui a retravaillé et soumis le projet à Netflix. Résultat ? La plateforme a adoré ! Le showrunner insiste sur le côté "graphique" du programme, ancré dans le monde de la mode mais aussi axé sur les luttes intérieures des protagonistes et leur volonté de se faire une place dans le milieu, au prix de difficiles sacrifices...

Pour conclure, Murphy qualifie d'hypnotique la performance de McGregor : on a plus que hâte de découvrir le comédien dans la peau du talentueux créateur !